Agguato a Turate, due pregiudicati bloccati da un commando e feriti a colpi di pistola

Indagini in corso tra Turate, Cormano e Paderno Dugnano per chiarire i contorni del grave episodio di violenza che si è consumato nel pomeriggio di venerdì a Turate. Un vero e proprio agguato, compiuto da un commando di almeno tre uomini ai danni di due persone, entrambe con precedenti.

Secondo quanto ricostruito l’auto su cui viaggiavano i due uomini oggetto dell’agguato – una Audi Q5 – stava transitando in via Como, a Turate, quando è stata intercettata da una macchina che li ha bloccati. Non appena l’Audi si è fermata è sopraggiunta una moto con altri due uomini. Uno ha spaccato con una mazza il vetro dell’auto, poi hanno costretto i due a scendere dalla macchina e gli hanno sparato diversi colpi di pistola che li hanno raggiunti al petto e al collo. Il commando è poi fuggito.

Le vittime dell’agguato sono un 44enne residente a Paderno Dugnano e un 42enne di Cormano, entrambi stranieri e già noti alle forze di Polizia. Si trovano ricoverati all’ospedale di Saronno in prognosi riservata.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Cantù. La Procura di Como che coordina le indagini ha aperto un fascicolo per duplice tentato omicidio.