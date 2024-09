Air Senegal cancella il volo Milano Malpensa – Dakar

A distanza di un anno Air Senegal chiude (di nuovo) la rotta da Milano Malpensa a Dakar: “Questa [mail] è per informarvi della cancellazione dei voli per/da Malpensa a partire dal 20 settembre 2024″ è la comunicazione inviata a clienti e stampa.

Non è la prima volta che la compagnia del Senegal fa un passo indietro su Malpensa: anche nell’autunno 2023 aveva infatti chiuso la tratta, per poi ripristinarla a gennaio 2024. Il volo era previsto fino al 20 giugno di quest’anno, ma poi è rimasto attivo.

Come detto il volo ha una sua rilevanza perché è tra i pochi verso l’area dell’Africa occidentale, sia per le comunità di emigranti africani in Italia sia per gli affari e il turismo. Su Dakar continua a operare Neos, la compagnia italiana di base proprio a Malpensa.