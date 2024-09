Alla riscoperta della Balina, una camminata nei boschi di Olgiate Olona con Futura Civitas

Il gruppo di cittadinanza attiva olgiatese Futura Civitas, già protagonista nel mese di maggio scorso dell’unico confronto elettorale aperto ai cittadini tra i due candidati alla carica di Sindaco Giovanni Montano e Giorgio Volpi, invita tutti i residenti del quartiere Balina e chiunque lo desideri a partecipare al suo primo evento pubblico nel pomeriggio di domenica 29 settembre a partire dalle ore 15:30. (in copertina immagine di repertorio)

Si tratta di una passeggiata nelle vie, nelle strade bianche e nei boschi del quartiere Balina, che è da un lato è l’unico vero angolo di verde rimasto ad Olgiate, ma che dall’altro lato si sta progressivamente riducendo a favore di strutture industriali e residenziali.

Negli ultimi anni, inoltre, è al centro di un problema che si ripete ad ogni estate e cioè la presenza eccessiva di mosche a causa di alcune attività agricole intensiva presenti in zona. Non a caso nel volantino è presente la frase “Non vogliamo più sentir volare una mosca”.

Lo scopo dell’evento, dunque, è quello di portare la popolazione a conoscenza dell’attuale situazione nella zona, nonché di presentare proposte e richieste per la valorizzazione del verde e del territorio.

Saranno invitati anche esponenti dell’Amministrazione ma più in generale dell’ente comunale e sarà l’occasione per conoscere da vicino la realtà di partecipazione attiva di Futura Civitas che si sta creando nel tempo e per presentare i progetti futuri che il gruppo sta pensando per coinvolgere e per fare “massa critica” presso la cittadinanza olgiatese e non solo.

Essendo una passeggiata nel verde, è opportuno munirsi di scarpe adeguate, sebbene il percorso sia totalmente semplice e adatto a tutti. Siete tutti invitati!

Per ulteriori informazioni consultare: https://infofuturacivitas.wixsite.com/futura-civitas