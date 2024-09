All’Isola che non c’è di Saronno riprendono gli incontri Focus

Riprendono gli attesi incontri culturali “Focus” presso la sede dell’associazione “L’Isola che non c’è” di Saronno, in via Biffi 5. Gli incontri, a ingresso libero, si terranno alle 18:00 e offriranno un’occasione unica per approfondire opere letterarie di grandi autori, spaziando tra temi di grande rilevanza come la follia.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

27 settembre 2024: La Novella degli Scacchi di Stefan Zweig, a cura di Paolo Colombo.

31 ottobre 2024: Il sosia di Fëdor Dostoevskij, a cura di Ferdinando Cortese.

6 dicembre 2024: Grande meraviglia di Viola Ardone, a cura di Graziella Buzzi.

10 gennaio 2025: Doppio sogno di Arthur Schnitzler, a cura di Stefano Giusto.

14 febbraio 2025: Appunti da un manicomio di Christine Lavant, a cura di Luciana Ceriani.

21 marzo 2025: Memoriale di Paolo Volponi, a cura di Vincenzo Viola.

9 maggio 2025: I Baffi di Emmanuel Carrère, a cura di Chiara Righi.

Gli eventi si terranno presso L’Isola che non c’è in via Biffi 5 a Saronno (VA), e rappresentano un’occasione per esplorare le sfumature più profonde della psiche e della letteratura, in un ambiente di scambio culturale e riflessione.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’associazione all’indirizzo email: isola.saronno@gmail.com.