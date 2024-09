Arte viva: con WgArt nasce il progetto di residenza d’artisti

Il borgo di Masnago si trasforma per una settimana un luogo d’arte che accoglie la residenza di due artisti, Gola Hundun e Lisa Martignoni, coinvolti nel progetto Arte Viva promosso da WgArt, grazie al contributo del Comune di Varese e della Fondazione Comunitaria del Varesotto, in collaborazione con Enaip e Scuole Manfredini Varese. I due artisti risiederanno dal 30 settembre al 5 ottobre a Masnago e lavoreranno al Museo d’Arte Moderna Castello di Masnago insieme agli studenti in uno scambio creativo e didattico volto alla realizzazione di due opere d’arte.

Ilena Moretti, presidente di WgArt, Enzo Laforgia Assessore alla Cultura, Elena Borri e Thomas Ba di WgArt hanno presentato questa mattina il lavoro che si sviluppa per un totale di 30 ore, durante le quali i ragazzi avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con gli artisti, conoscere il processo creativo, organizzativo e comunicativo della realizzazione di un’opera e dell’allestimento di una mostra.

«Un’esperienza che muove dall’intento di creare una connessione tra ambito e formativo e artistico, in uno scambio reciproco – sottolinea l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – con l’opportunità per studentesse e studenti varesini di acquisire maggiore consapevolezza delle diverse competenze connesse al mondo dell’arte, dal processo creativo agli aspetti più organizzativi, al tempo stesso con l’occasione di conoscere in modo approfondito parte del patrimonio culturale e storico della propria città.»

Il percorso didattico prevede una introduzione del progetto tenuto da WgArt, la visita alla collezione del Museo di Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago, la presentazione degli artisti, i workshop e la suddivisione in due gruppi.

«Quest’anno l’associazione ha voluto sperimentare una nuova progettualità che vede il coinvolgimento di studenti di due scuole varesine chiamate a collaborare con due artisti in un processo creativo e artistico afferma Ileana Moretti Presidente WgArt – La volontà è quella di sollecitare i giovani a partecipare alla valorizzazione del territorio attraverso la conoscenza dell’arte urbana e delle realtà che insistono sul territorio, in particolare il castello di Masnago, Museo di Arte Moderna e Contemporanea.»

«Gli allievi di terzo anno del corso per Operatore grafico ipermediale di Enaip Varese, grazie a questo progetto – dichiara la Direttrice Emanuela Frigerio – avranno l’opportunità di vivere a contatto con gli artisti un’esperienza formativa e creativa totalmente immersiva che consentirà ai ragazzi di sperimentare sul campo le competenze tecnico-professionali acquisite a scuola.»

«Il nostro Liceo Artistico è sempre alla ricerca di occasioni che possano far sperimentare ai ragazzi il valore positivo dell’arte – afferma Lorena Volontà, Coordinatore didattico Liceo Artistico Manfredini – e questa è un’occasione particolarmente importante in quanto possiamo parlare sia di Arte per il bene comune, che anche di esperienza di bottega d’arte in cui i nostri studenti, lavorando insieme, possono sviluppare anche significative competenze artistiche in dialogo con i maestri d’arte.»

INAUGURAZIONE

Il progetto terminerà con l’inaugurazione delle opere sabato 5 ottobre alle ore 14:30 nel cortile del Museo del Castello di Masnago; particolare attenzione sarà dedicata alle nove opere della collezione del Museo presenti nel parco. Le opere sono esposte fino al 12 ottobre e l’evento è inserito nel calendario della Giornata del Contemporaneo di Amaci, Associazioni Musei Arte Contemporanea italiani.

GLI ARTISTI

Gola Hundun, nato a Cesena nel 1982, indaga nel suo operare il rapporto tra umanità e biosfera.

Ancor prima dell’apprendistato artistico presso il Liceo Artistico di Ravenna, già all’età di dodici anni inizia la sua attività di street-artista quale esecutore di graffiti con la tecnica del lettering sui muri della sua città, per rivolgersi ben presto, a partire dai quattordici anni, ad un’attività artistica rivolta ad una ricerca illustrativa e pittorica. Successivamente si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove consegue la laurea nel 2006. Dal 2004 si trasferisce a Barcellona (ove vive e lavora) dove viene influenzato dagli artisti locali che operano nell’ambito della street art e che lo inducono a riprendere la sua originaria attività di artista muralista. Il primo decennio degli anni 2000 rappresenta per lui un periodo di ricerca e di crescita che lo vede muoversi tra Italia, Spagna e tutta Europa, fino al 2010, quando trascorre un semestre di residenza in Quebec. Da lì la sua attività si espande in senso globale portando la sua presenza in Brasile (2010), Palestina (2011), Russia e Giappone (2012), Kazakistan (2013) e U.S.A. (2014). Gola Hundun ha collaborato con INWARD per “Venti e Correnti”, intervento realizzato in collaborazione con Nomos Value Research, e per la produzione di “Carpisa Tattoo” con l’opera ”Il Maestro Dormiente: Get up with a kiss”. Ha partecipato alla mostra collettiva “Cinquanta Segnalibri” con l’opera “01 e 02”.

Lisa Martignoni è nata in Svizzera nel 1994. Attualmente è docente del corso di master in belle arti presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Si è laureata in Design Tessile presso il CSIA di Lugano nel 2013 e ha completato un corso triennale in Belle Arti presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna nel 2018. Ha proseguito la sua formazione conseguendo un master in Belle Arti presso lo stesso istituto nel 2021. Dal 2017, il suo lavoro è stato selezionato in concorsi internazionali, tra cui il Premio Nocivelli e la Mostra biennale internazionale di mini arte tessile in Scizia Ucraina. Ha partecipato anche a mostre personali e collettive in Italia e all’estero.