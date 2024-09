Aumenta il costo dell’abbonamento scolastico al trasporto pubblico. Il Comune di Castellanza ne rimborsa la metà

Un rimborso di 65 euro per venire incontro alle famiglie castellanzesi che hanno figli che frequentano una scuola della città e che utilizzano il servizio di trasporto urbano. È quanto ha deciso l’Amministrazione Comunale di Castellanza a seguito dell’aumento del costo dell’abbonamento scolastico per l’anno 2024/2025.

Con la cessione del contratto del trasporto pubblico da parte del Comune di Castellanza all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, infatti, dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le tariffe regionali, fatta eccezione per gli “Abbonamenti Scolastici” che erano già stati sottoscritti e che quindi sono rimasti validi fino al 30 giugno 2024. Scaduto il termine, ora anche il costo degli qbbonamenti wcolastici si adegua al livello regionale.

Il nuovo tipo di abbonamento è un “abbonamento annuale” è valido 365 giorni mentre l’Abbonamento Scolastico dello scorso anno era valido 10 mesi da settembre a giugno.

A fronte dell’aumento del costo dell’abbonamento, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire ed “assorbire” metà dell’aumento per gli studenti residenti a Castellanza che frequentano istituti scolastici di Castellanza.

Pertanto il Comune di Castellanza darà un contributo di € 65,00 (la metà dei 130,00 euro di aumento) agli studenti residenti a Castellanza che frequentano scuole cittadine.

Per ottenere il contributo sarà necessario prima sottoscrivere l’abbonamento annuale con la società che gestisce il servizio (per ogni informazione è possibile chiamare il numero 0331.258.444) e poi recarsi in Comune con la ricevuta del pagamento, la copia dell’Abbonamento Annuale, un documento di identità dello studente che certifichi la residenza a Castellanza e una dichiarazione dello studente che certifichi la frequenza ad un istituto scolastico della città.

«L’acquisizione del servizio trasporti cittadino da parte dell’Agenzia per Trasporto Pubblico Locale di Como, Lecco e Varese è stato un importante traguardo – dichiarano il vice sindaco reggente Cristina Borroni e l’assessore al bilancio Luisa Giani -. E’ sicuramente un eccezione per una città delle dimensioni di Castellanza poter contare su questo tipo di servizio che ci posiziona al centro dei collegamenti tra la provincia di Varese e Milano. Questo passaggio ha però avuto delle conseguenze sui costi dei biglietti e degli abbonamenti che non sono più stabiliti a livello comunale. Per questo motivo abbiamo deciso di andare incontro alle famiglie che si trovano a sostenere costi sempre più elevati per la frequenza scolastica dei figli, rimborsando metà dell’aumento del costo dell’abbonamento annuale previsto per quest’anno».