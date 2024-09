Azzate saluta e ringrazia don Alberto Tedesco, 48 anni, parroco da 8 anni e prima avvocato a Milano. Lascia la comunità pastorale Maria, Madre della Speranza per andare ad occuparsi della parrocchia di Sant’Ambrogio a Giubiano.

Don Alberto ha, oltre ad una sorella, anche un fratello parroco a Busto Arsizio del quartiere San Giuseppe. Ad Azzate, Buguggiate e Brunello si è occupato prevalentemente dei giovani. Al suo posto arriva don Gioele Asquini, proveniente dalla parrocchia di San Paolo a Legnano.

Il saluto durante la messa domenicale dell’8 settembre. Di fianco alla comunità, anche l’amministrazione comunale di Azzate che ha voluto tributare alcune parole a don Alberto: «A nome dell’intera comunità di Azzate, desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a Don Alberto per il servizio inestimabile che ha offerto in questi anni – scrive il sindaco Raffaele Simone -. Il tuo impegno, la tua dedizione e soprattutto l’amore e la fede che hai saputo trasmettere ai nostri ragazzi sono stati un esempio luminoso per tutti noi. Il tuo lavoro ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori della nostra comunità. Grazie per aver accompagnato i nostri giovani nel loro cammino di crescita spirituale e per aver condiviso con noi la tua profonda fede. Ti auguriamo ogni bene per il futuro, certi che la tua opera continuerà a portare frutti nella tua nuova casa. Con stima e affetto».