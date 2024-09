Azzate si prepara a celebrare la Festa della Natività di Maria 2024

La Parrocchia di Azzate è pronta a celebrare la Festa della Natività di Maria 2024 con una serie di eventi che coinvolgeranno tutta la comunità.

La festa, che si terrà dal 4 al 9 settembre, sarà caratterizzata da momenti di preghiera, convivialità e celebrazioni speciali.

Programma degli eventi

Mercoledì 4 settembre: Alle ore 18.00, è previsto un Pellegrinaggio Parrocchiale al Santuario Madonna dei Miracoli a Corbetta. La partenza avverrà dal parcheggio del Tigros di Azzate e le iscrizioni possono essere effettuate in sacrestia.

Venerdì 6 settembre: Alle ore 15.00, si terrà la Santa Messa dell’ammalato presso la Chiesa Parrocchiale. Questo evento è particolarmente dedicato a chi ha bisogno di conforto e supporto spirituale. Per chi avesse necessità di un passaggio, è possibile contattare i Ministri Straordinari della Comunione o Giuseppe T. al numero 0332 459257. Nel corso della giornata, a Villa Mazzocchi, si terrà anche una pesca di beneficenza.

Sabato 7 settembre: Alle ore 17.30, la Chiesa Parrocchiale ospiterà la celebrazione degli Anniversari di Matrimonio. È possibile iscriversi tramite il modulo disponibile su www.cp­dellas­peranza.it. Dopo la cerimonia, Villa Mazzocchi accoglierà i festeggiati per un aperitivo, seguito dall’apertura dello stand gastronomico, dalla pesca di beneficenza e dalla vendita di torte.

Domenica 8 settembre: La giornata sarà dedicata ai saluti a Don Alberto (nella foto) con una serie di eventi speciali. Alle ore 11.00, verrà celebrata la Santa Messa di saluto a Don Alberto presso la Chiesa Parrocchiale. Seguirà un pranzo in suo onore a Villa Mazzocchi, dove saranno attivi anche lo stand gastronomico, la pesca di beneficenza e la vendita di torte. Alle ore 15.00, inizierà una festa per Don Alberto, seguita alle ore 17.00 dallo spettacolo teatraleparrocchia azzate intitolato “C’era due volte un Re…”, offerto dall’amministrazione comunale di Azzate. La giornata si concluderà con la Santa Messa alle ore 18.00.

Lunedì 9 settembre: La festa si concluderà con la Santa Messa e la processione con la statua della Madonna. Durante la giornata, Villa Mazzocchi ospiterà nuovamente lo stand gastronomico e la pesca di beneficenza. In questa occasione speciale, si celebrerà anche il 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Don Angelo Cavalleri. Al termine della serata, ci sarà un brindisi in Villa Mazzocchi per festeggiare insieme.

La Parrocchia di Azzate ringrazia il Gruppo Alpini di Azzate, l’Amministrazione Comunale e tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione della festa.