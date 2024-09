Bellucci si ferma al secondo turno contro il cinese Zhang

Termina al secondo turno il cammino di Mattia Bellucci al torneo di Hangzhou, in Cina, un ATP 250 nel quale il giocatore castellanzese era partita bene, battendo in due set il russo Karatsev.

Sabato invece il 23enne mancino non ha avuto scampo rimediando un pesante KO da uno dei giocatori di casa, il cinese Zhizhen Zhang, sesta testa di serie del tabellone e numero 48 al mondo. Eloquente il punteggio: 6-3 6-0 per Zhang ora atteso dal derby con Yunchaokete Bu.

Primo set equilibrato per diverso tempo, con Bellucci ficcante in battuta ma meno incisivo con la risposta. All’ottavo game però Zhang ha piazzato l’unico break del parziale (al termine di un gioco infinito) e lo ha consolidato subito dopo chiudendo così 6-3. Una situazione che ha sorpreso Mattia, il quale ha perso di nuovo il servizio in apertura del secondo set senza più riuscire a trovare il modo di risalire. Il 6-0 finale è eloquente della “tempesta” innescata da Zhang.

Ora Bellucci proverà a qualificarsi agli Japan Open di Tokyo, torneo ATP 500. Il giocatore varesotto però è stato sfortunato nel sorteggio, visto che la prima partita sarà contro il 27enne francese Alexandre Muller, numero 70 ATP e terza testa di serie nelle “quali” giapponesi. Chi vince (nella notte italiana tra domenica e lunedì) trova un australiano: o Vukic o Hijikata.