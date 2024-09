La scalata di Mattia Bellucci riparte dalla Cina

Dopo avere la strepitosa esperienza negli Stati Uniti, culminata con la partecipazione al tabellone principale degli U.S. Open (e alla vittoria su Wawrinka al primo turno), riparte l’attività agonistica di Mattia Bellucci, il tennista di Castellanza giunto con le ultime prestazioni a ridosso dei primi 100 al mondo.

Il 23enne mancino non è riuscito a “sfondare” il “muro dei 100” per un soffio arrivando sino al 101: proprio nei giorni in cui stava guadagnando 80 punti ATP a New York, Bellucci ha dovuto scalare dalla propria classifica quelli conquistati nel 2023 con la vittoria nel challenger di Cassis. Il suo totale è rimasto quindi pressoché invariato e il KO con O’Connell ha fatto sfumare il raggiungimento della top 100 per un soffio.

Poco male: la tournée americana ha confermato le qualità di Mattia che si è imposto all’attenzione generale con il suo tennis fatto di colpi spesso vari e sorprendenti. Dopo un breve periodo lontano dai campi però, è tempo di tornare a giocare e “Bellux” lo farà in Cina, più precisamente dagll’Hangzhou Open, torneo che fa parte del circuito principale con la qualifica di ATP 250.

Proprio la salita a ridosso dei primi cento (attualmente è il 108) ha permesso a Bellucci di entrare direttamente nel tabellone del torneo cinese (Hangzhou è una metropoli da 11 milioni di abitanti situata sulla costa sudorientale) anche se il sorteggio lo ha messo di fronte a un osso duro. L’allievo di Fabio Chiappini dovrà infatti affrontare (giovedì 19) il russo Aslan Karatsev, giocatore di grande esperienza: il 31enne è l’attuale numero 115 del ranking ma nel 2022 fu addirittura il 14 dopo aver vinto nei mesi precedenti ben tre titoli (Dubai, Mosca, Sydney).

In caso di passaggio del turno, per Bellucci ci sarebbe il confronto con l’idolo di casa, il cinese Zhizhen Zhang, testa di serie numero 6, atteso da un primo match sulla carta morbido con un qualificato. Il seeding di Hangzhou presenta al numero uno un big come il danese Holger Rune, seguito dal russo Karen Khachanov. In tabellone anche altri due italiani: Luca Nardi e Luciano Darderi accreditato della quinta testa di serie.