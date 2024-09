Bellucci batte Karatsev nel turno d’esordio all’Open di Hangzhou

Bell’esordio in terra cinese per Mattia Bellucci. Il 23enne di Castellanza supera di slancio il primo turno dell’Hangzhou Open, torneo del circuito con valenza ATP 250 e quindi inserito nel circuito principale del tennis mondiale.

A cadere sotto i colpi del mancino varesotto è stata una “vecchia volpe” come Aslan Karatsev, russo oggi 115 al mondo ma in passato addirittura numero 14. Bellucci ha vinto in due soli set, il primo equilibrato e il secondo dominato. 6-4 6-0 il parziale con l’azzurro che nel parziale di apertura capitalizza al massimo un break prima di prendere il largo contro un Karatsev poco continuo, infilato a rete e messo alle corde da una buona giornata al servizio (7 aces e un solo doppio fallo, il 65% di prime in campo) di Mattia.

Ad Hangzhou si gioca sul cemento – la superficie prediletta da Bellucci – indoor anche se il match con Karatsev è andato in scena in una sorta di bunker (come scrive il sito specializzato Ubitennis): tra spazi ridotti, spalti mancanti e rimbombo dei rumori i due giocatori hanno affrontato più difficoltà del previsto sul Campo 1.

Bellucci avrà ora un giorno di riposo prima di tornare in campo. Al secondo turno, sabato 21, l’allievo di Fabio Chiappini dovrà affrontare uno degli idoli locali, il cinese Zhizhen Zhang, numero 6 del torneo, che ha avuto la meglio al terzo set sul kazako Yevseyev. Esordio più difficile del previsto per Zhang (6-2 1-6 6-4), 27enne di Shangai, numero 48 al mondo: per Mattia sarà senza dubbio un testo molto ostico ma non impossibile anche alla luce dei risultati del cinese in tempi recenti. L’ultimo vero acuto per lui è infatti arrivato sull’erba di Halle quando venne sconfitto da Jannik Sinner in semifinale.