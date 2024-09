“Bivacco” in via Manzoni a Gallarate, senzatetto denunciati

È una storia di vita ai margini, quella di due senzatetto del gruppo che gravita intorno al centro di Gallarate, che avevano “preso casa” in via Manzoni, nel centro pedonale. I due avevano preso a vivere talvolta nel vano del bancomat di una banca in via Manzoni, talvolta sotto un portico (nella foto) nel cortile attiguo.

Presenza notturna, che però ha portato a proteste di chi vive e lavora in zona per le conseguenze spiacevoli, tra cui l’uso del cortile di fianco all’edificio come toilette, ovviamente senza alcuno scarico e quindi con progressivo “accumulo”.

Alla fine i due sono stati denunciati per invasione di edificio. Uno dei due sarà anche denunciato anche per aver violato l’ordine di lasciare il territorio italiano (aveva già in capo un provvedimento di espulsione).

Il tema della presenza dei senzatetto è aperto da tempo: sono persone che vivono ai margini, spesso con problemi di dipendenze da alcol e da sostanze. I più non riescono a trovare neppure accoglienza all’interno delle case per persone senza fissa dimora, per difficoltà relazionali con altri ospiti.