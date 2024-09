BustoFolk invade i quartieri e le strade di Busto Arsizio. Concerto finale con 100 musicisti sul palco

Anche quest’anno BustoFolk raggiunge con la sua musica alcuni quartieri della città: in particolare, sabato 14 settembre bande bustocche e musicisti provenienti da Austria e Bretagna si esibiranno a Beata Giuliana (ore 19.00, Vienna Pipes and Drums, ore 19.30, Corpo Musicale Pro Busto) e a Sacconago (ore 21.00, Coro Voci del Rosa, ore 21.30, Bagad de Plomodiern)

Domenica 15 settembre Busto Folk continua con stage, session, corsi, musica in libertà e a partire dalle 16.30 con la sfilata delle bande nel centro cittadino, che partirà dal Tribunale e percorrerà il Viale della Gloria, passando per il centro storico, Piazza Garibaldi e Piazza Trento Trieste. Dopo un’ esibizione in Piazza Vittorio Emanuele II le bande raggiungeranno il Museo del Tessile per il gran concerto finale, che vedrà oltre 100 musicisti in contemporanea sul palco.

Protagonisti gruppi musicali italiani ed europei: Vienna Pipes and Drums (Austria), Bagad de Plomodiern (Bretagna), Orobian Pipes (Lombardia), Celtic Knot Pipes & Drums (Lombardia), Veneto Piping School (Veneto), City of Rome Pipe Band (Lazio), Berghem Baghet (Lombardia) e con La Baldoria (Busto Arsizio), accompagnate dai ballerini di Gens d’Ys (Busto Arsizio).

Link al programma completo: https://bustofolk.it/programma/