Cambiano i “confini” per le richieste di passaporto in provincia di Varese

Cambiano i “confini” delle competenze per il rilascio del passaporto: la nuova ripartizione è attiva da oggi, 2 settembre e serve a “riequilibrare”, per così dire, una situazione in cui le attese per i cittadini erano molto variabili a seconda che debbano rivolgersi alla Questura (con tempi più lunghi) o ai Commissariati locali di Gallarate, Busto Arsizio e Luino (dove le attese erano minori).

In sostanza: alcuni Comuni passeranno dall’area di competenza di Varese a quelle dei Commissariati locali. La modifica riguarda Besano, Besnate, Besozzo, Bisuschio, Cavaria con Premezzo, Cocquio Trevisago, Gorla Minore, Tradate, Jerago con Orago.

Le prenotazioni in corso

Le nuove competenze sono operative a partire da oggi e riguarderanno gli appuntamenti presi dalla data odierna. Nel caso in cui residenti nei Comuni che hanno subito una modifica della competenza territoriale abbiano già prenotato un appuntamento, si recheranno nella sede originariamente indicata sia per l’acquisizione della pratica sia per il ritiro del passaporto nel caso in cui questo non sia previsto da parte dell’Ente Comunale».

Al fine di razionalizzare e di uniformare la distribuzione delle competenze degli uffici in materia di rilascio passaporti, rilascio porti d’arma e in materia di immigrazione, la Questura di Varese comunica che ci sono state apportate delle modifiche alle competenze territoriali dei singoli uffici di Polizia della Provincia di Varese.

Comune di Besano, competenza demandata alla Questura di Varese;

Comune di Besnate, competenza demandata al Commissariato di P.S. di Gallarate;

Comune di Besozzo, competenza demandata alla Questura di Varese;

Comune di Bisuschio, competenza demandata alla Questura di Varese;

Comune di Cavaria con Premezzo, competenza demandata al Commissariato di P.S. di Gallarate;

Comune di Cocquio Trevisago, competenza demandata alla Questura di Varese;

Comune di Gorla Minore, competenza demandata al Commissariato di P.S. di Busto Arsizio;

Comune di Jerago con Orago, competenza demandata al Commissariato di P.S. di Gallarate;

Comune di Tradate, competenza demandata alla Questura di Varese;

Tali modifiche, già presenti all’interno del sito della Questura di Varese e sui relativi portali di prenotazione on line, saranno operative a partire da lunedì 2 settembre.

Orari e uffici della Questura di Varese | Sito Ufficiale

Orari e uffici dei Commissariati di P.S. | Sito Ufficiale

Orari e uffici della Polizia di Frontiera di Luino | Sito Ufficiale