Casa di Comunità di Fagnano Olona: il 21 settembre servizi gratuiti per la Settimana della Prevenzione

Anche la Casa di Comunità di Fagnano Olona prende parte alla Settimana della Prevenzione organizzata dal Comune. Sabato 21 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 i cittadini potranno approfittare dell’apertura per accedere alla rilevazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca e glicemia, consulenza da parte degli Infermieri di Famiglia e Comunità rispetto alle tematiche di Prevenzione e Promozione della salute).

Su appuntamento, inoltre, gli utenti avranno l’opportunità di sottoporsi al Test del Cammino, in vista della camminata aperta a tutti (“Camminiamo e sensibilizziamo”) organizzata dal Gruppo di Cammino cittadino: il test dell’ossimetria, rivolto agli over 65, sarà effettuato ad un massimo di 15 persone, a partire dalle ore 8.15, e verificherà l’eventuale desaturazione. Il numero da contattare per riservare l’appuntamento è lo 0331619319.

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (con accesso libero) saranno anche presentati i servizi offerti dal Consultorio Familiari e le modalità di accesso. Infine, il 28 settembre la Casa di Comunità metterà a disposizione dell’Associazione C.A.O.S. alcuni spazi in cui saranno effettuati screening senologici.