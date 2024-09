Cassano si prepara alla patronale di San Maurizio: un programma ricco di eventi religiosi e culturali

Dal 19 al 22 settembre 2024, la città di Cassano Magnago si appresta a celebrare i festeggiamenti in onore di San Maurizio, patrono della città e degli Alpini, con una serie di appuntamenti che spazieranno tra cerimonie religiose, omaggi commemorativi e momenti di aggregazione. L’evento, organizzato dalla Comunità Pastorale di San Maurizio, prevede una partecipazione corale della cittadinanza, con momenti che uniscono spiritualità e tradizione.

La manifestazione avrà inizio giovedì 19 settembre alle ore 19.15, con un omaggio floreale delle autorità al monumento ai caduti in via San Giulio, seguito dalla sfilata per le vie della città. I partecipanti si ritroveranno poi presso il campanile di San Maurizio, dove si terrà la Santa Messa animata dal coro “Rosa delle Alpi” e accompagnata dal Corpo Musicale Cassanese. La serata proseguirà all’oratorio San Carlo con una cena a base di polenta e bruscitti, tipica pietanza locale.

Venerdì 20 settembre, alle ore 18.00, sarà il momento della Santa Messa presso la Chiesa di San Giulio, celebrata da Don Andrea Terrarotti e da altri sacerdoti che hanno prestato servizio nella parrocchia di Cassano Magnago. Saranno inoltre festeggiati i sacerdoti che celebrano un anniversario significativo della loro ordinazione, in un clima di preghiera e condivisione comunitaria.

Domenica 22 settembre si aprirà con la Santa Messa delle 10.30 presso il Parco della Magana, concelebrata da Don Andrea Ferrarotti e dai sacerdoti vicari della Comunità Pastorale, in occasione del sedicesimo anniversario della sua fondazione. A seguire, alle ore 11.30, presso Villa Oliva, si svolgerà la consegna delle Benemerenze Civiche, accompagnata dalle note del Corpo Musicale Cassanese. In caso di maltempo, la cerimonia si terrà presso l’area feste di via Primo Maggio.

Le visite guidate alle chiese storiche della città

Il programma culturale prevede, sempre domenica, due visite guidate: una alle ore 20.30 alla Chiesa di San Giulio, condotta da Luca Girardi, e l’altra alla Chiesa di Santa Maria del Cerro, curata da Giorgio Ferrarotti. La giornata si concluderà con un concerto di antichi organi presso la Chiesa di Santa Maria del Cerro, alle ore 21.00.

Il concerto

Un evento concomitante da non perdere sarà il concerto di Opera III, che si terrà sabato 21 settembre alle ore 21.00 al Parco della Magana, in occasione del 60° anniversario della fondazione dell’AVIS Comunale di Cassano Magnago.