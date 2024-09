Castellanzese corsara su rigore: Chessa non sbaglia nel recupero

La Castellanzese fa il colpo esterno e ingrana la seconda vittoria consecutiva. Allo stadio “Voltini” di Crema il rigore di Chessa al secondo minuto di recupero del secondo tempo stende la formazione locale e regala tre punti pesantissimi a mister Corrado Cotta. I neroverdi giocano con convinzione nella ripresa e riescono a trovare il guizzo finale che li porta a quota sei punti in classifica, a tre lunghezze dalla capolista Sant’Angelo, unica squadra a punteggio pieno dopo tre giornate.

FISCHIO D’INIZIO – Il Crema, allenato da mister Matteo Vullo, inizia con un 4-3-3 In porta schierato Maianti, protetto da Abba, Guarino, Bernardini e Zanoni. In mezzo, Greco è affiancato da Tomella e Pallaro. Al centro del tridente avanzato c’è Akammadu ed è affiancato da Bigotto, ex di turno, e Longo.

Mister Corrado Cotta risponde con un 3-5-2, con Mangano tra i pali. Il terzetto difensivo è composto da Robbiati, Gritti e Bernardi. Sulle fasce agiscono Rodolfo Masera e Boccadamo. In mezzo giocano Fall, Castelletto e Di Coste. In avanti la coppia composta da Colombo e Gueye.

Arbitra l’incontro il signor Davide Testoni di Ciampino insieme agli assistenti Ruocco e Tinelli.

PRIMO TEMPO – La prima conclusione pericolosa arriva al 15’ con una punizione di Colombo che impegna Maianti che respinge un tentativo del 29 su calcio di punizione. La risposta del Crema non si fa attendere con Longo che viene innescato da Pallaro e Bernardi è bravo a smorzare la sua conclusione. Pochi istanti dopo, Longo sorprende Robbiati, portandogli via la sfera e si presenta davanti a Mangano, ma il centrale ex Varesina è bravo a rimediare e si rifugia in corner. Mangano viene impegnato successivamente da un tiro di Tomella e alza sopra la traversa il pallone. Dopo un minuto di recupero il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0.

SECONDO TEMPO – La Castellanzese entra in campo con un’aggressività diversa e crea subito una situazione interessante con Bernardi che raccoglie un assist di Boccadamo e colpisce di testa, ma la conclusione è debole e viene neutralizzata da Maianti. Nei minuti finali del tempo regolamentare, Serra si avventa su un pallone in area di rigore e calcia di prima intenzione, ma il portiere di casa respinge lateralmente la sfera. Al secondo dei quattro minuti di recupero, Boccadamo entra in area, viene steso da Abbà e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Chessa che non sbaglia e segna il gol del vantaggio neroverde. Alla fine del recupero si chiude l’incontro e la Castellanzese può festeggiare i pesantissimi tre punti conquistati.