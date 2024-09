La Varesina frena contro il Breno, reti inviolate a Venegono

La Varesina smorza la sua corsa in campionato in seguito al pareggio per 0-0 rimediato nel pomeriggio nella sfida interna contro il Breno. È stata una partita equilibrata con la squadra ospite che è partita decisamente meglio rispetto alla squadra di mister Marco Spilli sfiorando diverse volte il gol. La Varesina cresce nel finale della prima frazione mettendo a referto diverse occasioni con Ghioldi e Guidetti protagonisti.

Il secondo tempo si apre con ritmi decisamente più blandi, ma con ancora gli ospiti vicini al gol con il loro migliore in campo, Rusconi, il quale si è visto togliere il pallone diretto sotto l’incrocio da un grande intervento di Chironi che ha salvato i suoi dallo svantaggio. La Varesina si fa vedere nel finale con una palla gol sciupata dal neoentrato Sassi che viene imbeccato da Sali e davanti al portiere avversario non riesce ad inquadrare la porta, lasciando il rammarico di tre punti sfiorati. Si chiude così con un risultato giusto per quanto visto in campo una partita preceduta dal minuto di silenzio in onore di Totò Schillaci.

FISCHIO D’INIZIO – La Varesina inizia con un 4-4-1-1 In porta confermato Chironi. Ed è coperto da Bobbo, Mapelli, Cosentino e Miconi. In mezzo confermati Gianola e Guidetti, affiancati sulle corsie laterali da Gozzo e Mazia. Sulla trequarti c’è Ghioldi a sostegno del bomber Bertoli.

Il Breno, allenato da mister Davide Bersi, è schierato con un 4-2-3-1. Tra i pali Serio. Il quartetto difensivo è composto da Peli, Tagliani, Berna e Lorini. In mediana Papa e Cristini. A supporto della punta Minessi ci sono Contessi, Rusconi e Randazzo. Arbitra l’incontro il signor Marco Schmid di Rovereto insieme agli assistenti Liotta e Posteraro.

PRIMO TEMPO – Primi 15′ leggermente a favore degli ospiti che tengono il pallino del gioco e cercano di mettere in difficoltà la difesa di casa. Buona opportunità al quarto d’ora per i bresciani su angolo battuto da Rusconi con Cristini salta più in alto di tutti e mette alto. Al 25’, ancora pericoloso il Breno con un colpo di testa di Rusconi che raccoglie un bel cross effettuato dalla destra da Randazzo, ma da posizione ravvicinata manda il pallone alto, sprecando una bella occasione. Al 32’, ancora sugli sviluppi di un angolo battuto da Lorini e Rusconi, Tagliani colpisce al volo la palla, ma non trova lo specchio della porta. Al 38’, cambio forzato per mister Spilli perché Cosentino si accascia a terra per un problema all’adduttore ed è costretto a lasciare il posto a Coghetto. La miglior occasione per la Varesina arriva al 39’: Mazia entra in area e serve in qualche modo Ghioldi che da posizione laterale calcia e trova la respinta di Serio; Guidetti si avventa sul pallone, ma il suo tentativo termina alto sopra la traversa. Al 42’, Gozzo si accentra e dal limite dell’area lascia partire un sinistro che esce alto di poco. dopo 3′ di recupero, si chiude la prima frazione con il punteggio fermo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO – La gara si risveglia al 14’ con una grandissima occasione per la formazione di mister Davide Bersi, con Rusconi che spara un bellissimo tiro da fuori area, diretto sotto l’incrocio dei pali, ma Chironi risponde presente, smanacciando in calcio d’angolo. Al 22’, Peli avanza sulla corsia di destra e tira sul primo palo, ma trova di nuovo Chironi che non si fa sorprendere e respinge la sfera. Per le Fenici ci prova Mazia che da posizione centrale calcia di destro, ma trova una deviazione. Al 43’ occasionissima per la Varesina con Sassi e Sali che si involano verso la porta avversaria: il primo dal limite scarica sul secondo che tenta lo scavetto e non trova la porta, sprecando una grande opportunità per passare in vantaggio. Durante i 4′ di recupero la Varesina prova a forzare la manovra per provare a portare a casa l’intera posta in palio, ma non riesce a perforare la difesa ospite. Si chiude dunque il sipario con il risultato di 0-0.

PARLA SPILLI – «Oggi ci è mancato qualche giorno di recupero in più. Questa è una di quelle partite frizzantine, con squadre che giocano e la mettono sul piano fisico. Loro rispetto a noi hanno avuto un giorno in più per recuperare, siccome avevano giocato sabato. Oggi ci è mancata la lucidità di trovare il guizzo nel finale con Sali. Avevo già messo in guardia la mia squadra del fatto che questa sarebbe stata una partita difficile, perché loro sono una squadra forte e giovane che ti viene sempre a pressare e corre molto: avendo avuto un giorno in meno immaginavo una partita del genere. Poi dovevo gestire qualche giocatore, perché c’è il rischio che si facciano male, come è successo a Cosentino, anche se penso che non sia nulla di grave: gli si è indurito l’adduttore e si è fermato in tempo. Poi avevo anche cinque giocatori fuori, quindi questi punti sono quelli che adesso lasciano l’amaro in bocca, ma alla fine dell’anno si riveleranno importanti».

VARESINA – BRENO 0-0



VARESINA (4-4-1-1): Chironi; Bobbo, Mapelli, Cosentino (38’ pt Coghetto), Miconi (27’ st Siciliano); Gozzo (31’ st Sassi), Gianola, Guidetti (35’ st Rosa), Mazzia; Ghioldi (18’ st Sali); Bertoli. A disp.: Macchi, Granai, Isufi, Cagia. All.: Marco Spilli

BRENO (4-2-3-1): Serio; Peli, Tagliani, Berna, Lorini (31’ st Gussago); Papa (12’ st Bertoni), Cristini; Contessi (19’ st Guerini), Rusconi (33’ st Bassini), Randazzo; Minessi. A disp: Delvecchio, Cretti, Beduschi, Tignosini, Baldelli. All.: Davide Bersi

ARBITRO: Marco Schmid (Liotta e Posteraro)

NOTE. Giornata nuvolosa, campo in buone condizioni. Angoli: 5-10 Ammoniti: Papa e Guerini (B), Coghetto e Rosa (V) Recupero: 3’ + 4’.