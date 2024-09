Collabora & Innova, un progetto di Regione Lombardia per sostenere la sinergia tra imprese e organismi di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro. Si tratta di una misura volta a promuovere progetti complessi di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, Grandi imprese ed Organismi di Ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo.

Il bando assegna agevolazioni comprese tra il 40% e il 60% delle spese ammissibili a seconda delle tipologia di Partner e comunque fino a 5 milioni di euro per Partenariato (costituito da 3 a 8 soggetti di cui almeno una PMI e un Organismo di Ricerca) per investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con specifiche premialità riservate alla sostenibilità ambientale (adesione di almeno un Partner Impresa a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto), alla presenza di giovani e donne nella compagine societaria (almeno il 50% della compagine sociale in almeno un Partner Impresa), all’appartenenza ai cluster tecnologici lombardi da almeno un anno (di almeno un Partner Impresa), presenza di almeno un Partner Start up innovativa o PMI innovativa e in caso di presenza di sinergia alla stessa proposta progettuale ammessa ai sensi della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere di cui alla D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i. (di almeno due Partner Imprese).

I progetti devono riguardare almeno una delle 92 priorità afferenti alle aree strategiche identificate da Regione Lombardia come capaci di mantenere e migliorare la capacità competitiva del tessuto imprenditoriale lombardo.

Il riferimento è sempre alla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) di Regione Lombardia, che identifica 8 Ecosistemi dell’innovazione prioritari. Questo bando coinvolgerà tutti gli Ecosistemi prioritari (“Salute e Life Science”, “Nutrizione”, “Sostenibilità” e “Sviluppo Sociale”, “Manifattura Avanzata”, “Connettività e Informazione”, “Smart Mobility e Architecture” e “Cultura e Conoscenza”).

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata, previa profilazione e registrazione dei soggetti Partner dal Partner Capofila obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.30 del 8 ottobre 2024 sino alle ore 15.00 del 28 novembre 2024.

