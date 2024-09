Coltro e Menegotto, doppietta Valbossa alla “Corri e cammina a Cantello”

Primo successo stagionale per Fernando Coltro, secondo consecutivo per Martina Menegotto: questo il bilancio (che è una doppietta per i Runners Valbossa) della “Corri e cammina a Cantello”, gara giunta alla 11a edizione e che dopo qualche anno è tornata all’interno del calendario del Piede d’Oro grazie agli organizzatori del “Centro Anziani” e ad altre realtà locali.

Oltre trecento al via nella località al confine con la Svizzera, con 140 tesserati per il Piede d’Oro che si sono cimentati sulla distanza classica dei 10 chilometri (5 per il ridotto), con start arrivato dopo quello per il Minigiro (1000 metri per gli under 10).

Coltro, uno degli atleti semprepresenti negli ordini di arrivo PDO, si è tolto la soddisfazione di vincere su un percorso misto tra asfalto e sterrato nei boschi, con parecchi saliscendi che hanno costretto i runner a continui cambi di ritmo. Il portacolori del Valbossa ha concluso in 37′ netti precedendo di 34″ Carlo Simone Prina dell’Arsaghese, fresco di successo a Besnate. Sul podio anche Giuseppe Bollini (Circuito Running, 38.18) davanti a Matteo Parnisari (Arsaghese) e Alessio Calamai (Arcisate) a completare la Top5. A seguire quindi Fabio Rigamonti (Verbano) e Guido Bevilacqua (Campus Varese).

Tra le donne è una conferma quella di Martina Menegotto che si era appena imposta a Besnate e ha centrato il secondo successo stagionale nel PDO. L’atleta dei Runners Valbossa (43.37) ha preceduto di una ventina di secondi Paola Turriziani (Runner Varese) seguita da Sofia Barbetta (Valbossa), Sabrina Gussoni (Runner) e Lucia Giovanna Folino (Sporterapia). Sesta e settima Cinzia Lischetti dell’Arsaghese e Christelle Campi della Malnate.

A completare la festa dei Runners Valbossa anche la celebrazione del traguardo tagliato dal presidente Angelo De Mieri (che è anche presidente del circuito del Piede d’Oro) che a Cantello ha raggiunto l’incredibile numero di mille gare disputate nel PDO.

Festa anche in casa Arsaghese dove invece è stata Cinzia Lischetti a firmare un giro di boa notevole, quello delle 700 gare totali.

Da Cantello la carovana del PDO si sposterà di pochi chilometri: domenica 6 ottobre si gareggia a Rodero nella penultima tappa stagionale, unica tecnicamente al di fuori dei confini della provincia seppure per qualche centinaio di metri. In programma la prima edizione della “Sporterapia Run – Trofeo Rodero”, novità assoluta del circuito podistico.