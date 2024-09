Con la festa del Dumin Taino saluta l’estate: fuochi d’artificio e la scalata del campanile nel weekend

Nel weekend che va dal 13 al 15 settembre Taino celebra l’oramai tradizionale Festa del Dumin, l’appuntamento con cui l’Unità Pastorale San Carlo Borromeo salutano la fine dell’estate tra divertimento, buona musica, cucina e l’evento più atteso nel paese: la famosa arrampicata del campanile della chiesa.

Venerdì 13 settembre: la gara di arrampicata e l’apertivo in piazza

Il weekend avrà inizio venerdì 13 settembre alle 19 con un aperitivo in Piazza Santo Stefano organizzato dal Deca Café, seguito poi dall’apertura dello stand gastronomico alle 19:30. La serata continua con il Festival dell’Arrampicata, la gara di arrampicata a tempo che avrà luogo alle 21:30 sul Dumin, il “piccolo duomo” di Taino dalla cui balconata è possibile godere di una meravigliosa vista sul Lago Maggiore. Una serata che promette adrenalina e spettacolo, con la possibile per tutti di provare la sfida in totale sicurezza grazie alla presenza di imbragature e professionisti presenti durante la serata.

Sabato 14 settembre: il cabarock dei Moneky Scream e i fuochi d’artificio

il giorno dopo, sabato 14 settembre, il programma riprende sempre alle 19 con un altro aperitivo in Piazza, seguito dall’apertura dello stand gastronomico. Alle 21:30, la band “cabarock” Monkey Scream salirà sul palco capitanata da Nestore per un concerto dal vivo. A coronare la festa, uno spettacolo di fuochi d’artificio offerto dal Deca Café, che illuminerà il cielo alle 23.

Domenica 15 settembre: pranzo a base di fusilli calabresi e il saluto a Don Mario

Il pomeriggio di domenica 15 settembre la festa del Dumin si concluderà – anche se è previsto per lunedì 16, ore 20:45, la processione con la stata della Madonna e lunedì 17 con la messa al cimitero per i defunti -, con il saluto a Don Mario e un pranzo dedicato ai sapori e alla convivialità. Alle 12:30 aprirà lo stand gastronomico dove anche quest’anno i visitatori potranno gustare i famosi Fusilli Calabresi della Festa del Dumin e altre specialità culinarie per chiudere il weekend con gusto.