Controlli alle fermate dei bus e della stazione ferroviaria di Arcisate

Come d’accordo siglato con Prefettura, Regione Lombardia, RFI e vari Comuni del Varesotto sono iniziati i primi controlli nelle zone dove sono presenti fermate dei bus e la stazione ferroviaria di Arcisate. Alcuni servizi, finanziati dalla Regione, si sono protratti fino alla mezzanotte.

Importanti i risultati ottenuti: sono state identificate una quarantina di persone che sostavano nella sala d’aspetto senza titolo di viaggio o sulle scale che portano ai binari per poi allontanarle come previsto dalla normativa. Sono state elevate sanzioni amministrative per chi ha violato il divieto di fumo nella sala. Sequestrate modeste quantità di droghe leggere utilizzate per un consumo personale.

In ultimo è stato denunciato alla Procura della Repubblica un ragazzo che con un calcio ha danneggiato la vetrata della sala d’aspetto. Sono stati effettuati controlli di veicoli in prossimità delle pensiline del bus contestando le violazioni per la sosta vietata sulla fermata.