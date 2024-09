Da Ferno alla Scozia, l’avventura dei ragazzi delle medie

Dal 28 agosto al 4 settembre ventiquattro alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di Ferno e San Macario dell’Istituto Comprensivo Benedetto Croce hanno partecipato ad uno stage linguistico in Gran Bretagna, “British in a week”. I ragazzi, accompagnati da tre docenti della scuola, hanno trascorso questi giorni a Dalguise (Dàil Ghiuthais in gaelico), una piccola località scozzese a nord di Edimburgo.

Il villaggio è famoso per essere stato scelto come località di vacanza da Beatrix Potter, una famosa autrice di libri per bambini come La storia di Peter Coniglio.

Durante il soggiorno i ragazzi hanno potuto approfondire la conoscenza della lingua con una esperienza di full immersion al PGL Dalguise, un parco avventura in una foresta ai piedi delle Highlands.

Sono stati organizzati dagli activity leader della scuola diversi momenti di svago tra i ragazzi: dal canto e il ballo intorno ad un falò o in discoteca, alle attività sportive soft come tiro con l'arco e la scherma fino all'arrampicata, la discesa in corda doppia, l'Altalena gigante e la zip wire.

Non sono mancate poi delle belle escursioni: i ragazzi hanno potuto visitare Edimburgo per un’intera giornata e Pitlocry, un piccolo borgo che sembra uscito da un libro di inglese.

Ma i commenti più significativi sono quelli dei ragazzi che hanno partecipato… “Avrei preferito che durasse di più”. “Le attività sono state molto coinvolgenti, ho potuto sfidare me stesso”. “Le gite sono state molto belle, ne avrei fatte altre”. “Mi sono divertita molto, rifarei questa esperienza subito”. “Il corso di lingua è stato interessante, la prof ci ha messi a nostro agio inventando giochi divertenti e utili per migliorare il nostro livello”.