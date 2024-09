“Da solo non basto”: approda a Luino una mostra per scopre le sfide e le speranze dei giovani

Dal 5 all’8 settembre, in occasione della festa di Creva, il Centro Culturale San Carlo Borromeo e la Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” di Luino presentano la mostra “Da solo non basto“. L’esposizione, dedicata all’universo giovanile, affronta temi come domande, attese, ferite e desideri che caratterizzano i giovani di oggi, illustrando anche le risposte offerte da diverse realtà educative.

Il percorso della mostra si sviluppa attraverso la narrazione delle storie di un ragazzo e una ragazza, rappresentate in dieci grandi quadri. Queste vicende, rese in forma poetica dallo scrittore Daniele Mencarelli, raccontano infanzie difficili, fallimenti scolastici e tentativi di ripartenza, mettendo in luce la disillusione nei confronti di un mondo adulto spesso incapace di comprendere le domande profonde dei giovani.

L’incontro con le realtà educative Kayròs, Portofranco e Piazza dei Mestieri offre una speranza con questa mostra, mostrando un cammino in cui l’umano può essere accolto e valorizzato. Qui, ragazzi e adulti si accompagnano nella riscoperta del proprio valore e dei propri talenti.

Il fulcro della mostra è un video che raccoglie le testimonianze di giovani che, grazie a queste realtà, hanno trovato una nuova possibilità di crescita personale e professionale. La mostra sottolinea l’importanza della comunità e della condivisione, come esprime il titolo stesso: “Da solo non basto”.

L’esposizione, già presentata al Meeting di Rimini 2023, sarà visitabile presso l’oratorio di Creva a Luino giovedì 5 e venerdì 6 settembre dalle 16 alle 22 e sabato 7 e domenica 8 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Le visite guidate possono essere prenotate al numero 3406862546.

L’incontro inaugurale avrà luogo giovedì 5 settembre alle 20.45 presso la Chiesa di Creva a Luino, con gli interventi di Padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e Albertino Bonfanti, fondatore e presidente di Portofranco Milano e Portofranco Italia.