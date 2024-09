Da Temptation Island al Legnano calcio: la scommessa di Simone Dell’Agnello

Temptation lilla? Da Temptation Island alla maglia lilla, potrebbe essere un colpo a sorpresa quello che il Legnano potrebbe essere mettere a punto nelle prossime ore, sempre che si verificheranno tutte le condizioni in grado di soddisfare entrambe le parti con l’arrivo di Simone Dell’Agnello (foto Novella 2000)

L’attaccante salito alla ribalta della TV per la sua partecipazione al celebre reality show, potrebbe tornare sui campi da gioco dopo l’esperienza sugli schermi. Come meri spettatori televisivi ci asteniamo dalla critica, per quanto riguarda il pallone, Simone ora svincolato, ben risponderebbe a quel profilo del 9 che manca in squadra.

Dopo le ‘fatiche’ del reality, toccherebbe a Cataldo rimetterlo in forma per il campo, dal bucare lo schermo, il sogno è che possa magari bucare le reti avversarie…