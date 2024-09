“Dannati e condannati – Welcome to Sarajevo”, la presentazione a Busto Arsizio

Giovanni Luigi Navicello sarà alla Galleria Boragno venerdì 27 settembre per parlare del romanzo vincitore del primo premio per la Narrativa edita al 49° Premio Internazionale Casentino

Presentazione del libro “Dannati e condannati – Welcome to Sarajevo” di Giovanni Luigi Navicello, edito da Cairo. Il romanzo racconta la storia di Matteo Lovoci, giovane tenente dell’esercito che nel 1996 parte per la Bosnia in missione di pace, ma è destinato a scontrarsi con gli orrori della guerra.

Il libro, vincitore del primo premio per la Narrativa edita al 49° Premio Internazionale Casentino sezione Giuseppe Frunzi, sarà introdotto da un intervento del generale Mauro Arnò, già osservatore ONU.