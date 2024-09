Diffamazione al giornalista Paolo Berizzi: comincia il processo, i Do.Ra in aula

Prima udienza in tribunale a Varese per il processo per diffamazione contro il capo dei Dora, Alessandro Limido.

A denunciare il numero uno della Comunita Militante Dodici Raggi, che ha sede ad Azzate, è il giornalista Paolo Berizzi (nella foto in copertina), reporter de la Repubblica sotto scorta da anni.

Berizzi ha denunciato il leader Dei Dora per diffamazione. Il fatto contestato riguarda le offese contro l’onorabiltà ricevute nel corso di un’iniziativa pubblica nel 2022 quando venne ritratto sotto forma di un cartonato in una sorta di processo di piazza contro di lui.

Alessandro Limido e alcuni componenti del suo gruppo si sono presentati in tribunale nell’attesa dell’inizio dell’udienza pre dibattimentale. Intorno alle 12.39 è arrivato anche il cronista Paolo Berizzi.

Alessandro Limido

Il processo è stato rinviato al 4 novembre e la corte ha preso atto delle richieste di costituzione di parte civile della parte offesa e della Federazione nazionale della stampa italiana.

Al termine dell’udienza il giornalista si è soffermato a parlare coi cronisti presenti: “Questo processo non è una pagliacciata come quello inscenato contro di me. È un processo vero. Siamo di fronte a persone che si dichiarano apertamente neonaziste”