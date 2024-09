Due gravi incidenti sul lavoro: uno mortale a Parona e uno grave a Castrezzato

Giornata drammatica sul fronte della sicurezza sul lavoro, con due incidenti gravissimi verificatisi oggi in Lombardia.

Il primo incidente è avvenuto a Parona, in provincia di Pavia, in viale Lombardia 3. Alle 10.30, un uomo di 46 anni è precipitato dal tetto dell’edificio, da un’altezza stimata di circa otto metri. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, elisoccorso, automedica, ambulanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri e ATS, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è stato constatato il decesso sul posto.

Il secondo grave incidente è avvenuto alle 10 a Castrezzato (Brescia), in via Calura, in un cantiere stradale. Un uomo di 47 anni è stato investito da una ruspa, riportando traumi multipli da schiacciamento. Anche qui l’intervento è stato immediato con l’arrivo dell’elisoccorso, dell’auto infermieristica, di un’ambulanza, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e dell’ATS. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Civile di Brescia con l’elisoccorso.