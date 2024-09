Due nuovi medici di famiglia nel distretto di Gavirate: rimangono 4 gli ambiti carenti

È entrato in servizio lo scorso 26 agosto un nuovo medico di medicina generale nell’ambito territoriale di Gavirate che, a inizio anno, aveva una carenza di 7 dottori. È la stessa dott.ssa Linda Gentile, che aveva esercitato con incarico provvisorio fino al giugno scorso. Inserendosi come medico titolare, però, la Dott.ssa Gentile dovrà essere scelta dagli assistiti e il passaggio non è automatico.

Il medico si aggiunge alla collega che lo scorso luglio ha aperto l’ambulatorio a Bardello con Malgesso e Bregano. Un terzo medico di medicina generale prenderà servizio in autunno: tra ottobre e novembre, entrerà in servizio la dott.ssa Arianna Lagioia, iscritta al secondo dei tre anni del corso regionale per MMG e quindi con un massimale per il momento limitato a mille assistiti.

Con questi due inserimenti, l’Ambulatorio Medico Temporaneo di Biandronno ha cessato l’attività lo scorso 1 settembre.

I posti vacanti nell’ambito territoriale di Gavirate restano 4 anche se, si ricorda, per ambito carente si considera il rapporto ottimale tra medico e 1300 assistiti mentre, attualmente, ogni mmg può avere tra i 1500 e i 2000 pazienti garantendo a tutti il servizio territoriale. Oggi i 26.830 cittadini assistibili del distretto possono contare su 17 medici di medicina generale con una media di 1.578 assistiti per curante.

Il sindaco di Gavirate Massimo Parola ringrazia la Sette Laghi e mette a disposizione per un periodo iniziale l’ambulatorio di via Besozzi 1 in cui accogliere temporaneamente i medici che avessero bisogno.