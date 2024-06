Dal prossimo 8 luglio a Bardello arriva il medico di medicina generale

Un medico per l’ambulatorio di Bardello. Dopo sei mesi di sostituzioni e di ambulatorio temporaneo a Biandronno, il sindaco Giuseppe Iocca di Bardello con Malgesso e Bregano annuncia che una dottoressa ha scelto di lavorare nell’ambulatorio ospitato al piano terra dell’ex sede del municipio.

I residenti che volessero prendere la dottoressa Federica Materossi potranno farlo tramite i consueti canali telematici (fascicolo sanitario online) o di persona recandosi presso le farmacie o gli uffici dell’Asst Sette Laghi di Gavirate.

Il medico sarà in ambulatorio due ore ogni giorno ma solo un’ora il martedì mattina e il giovedì pomeriggio sarà ad accesso libero.

Nel dare l’informazione, il sindaco Iocca ricorda le difficoltà a reperire i medici sul territorio e gli sforzi fatti dall’amministrazione per ottenere un servizio essenziale, partendo dall’ambulatorio messo a disposizione.

L’obiettivo finale di Iocca è di costruire una medicina di gruppo, con personale infermieristico, operativo sei giorni alla settimana. Per questo motivo aveva deciso di investire per sistemare i locali al piano terra dell’ex municipio.