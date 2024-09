Fa benzina e se ne va senza pagare, benzinaio truffato a Morazzone

Le truffe sono in continuo aumento e i malviventi si stanno ingegnando per escogitare nuovi e creativi sistemi per ingannare le loro vittime.

Negli ultimi tempi, il carburante è diventato il grande protagonista di queste frodi, con casi sempre più frequenti di persone che rimangono “a secco” sulla strada o si dileguano senza pagare al distributore.

Un episodio recente ha scosso la comunità di Gazzada Schianno, dove una coppia di truffatori ha finto di essere rimasta senza benzina, approfittando della generosità di un automobilista per poi allontanarsi con i soldi.

A quanto pare, tra l’altro, la coppia non è nuova a questa truffa perché oggi Alessandra, un’altra nostra lettrice, ci ha scritto: “La stessa identica cosa è capitata a me l’anno scorso. Sulla trada tra Lozza e Gazzada all’altezza della rotonda. Stessa “Daniela” numero mai raggiungibile. Non c’era l’uomo ed io essendo in auto con tre amiche, mi sono fermata. 20 euro volatilizzati”.

Un altro caso, questa volta ancora più diretto, ha coinvolto un distributore di benzina a Morazzone. A raccontarlo è stato il sindaco Maurizio Mazzucchelli: una donna alla guida di una Fiat Punto blu (vecchio modello) ha fatto il pieno al distributore, per poi allontanarsi senza pagare.

Il messaggio del sindaco si conclude con un avvertimento: “Fate attenzione”. Mai consiglio è stato più opportuno in un momento in cui le truffe sembrano moltiplicarsi a un ritmo preoccupante.

Le forze dell’ordine stanno indagando su questi episodi e incoraggiano i cittadini a segnalare comportamenti sospetti, ma il miglior deterrente resta la prudenza.