Farfalle e Voluntari in finale alla UYBA Cup

Buona la prima per la nuova UYBA Volley Busto Arsizio di Giovanni Caprara: le farfalle, all’esordio stagionale, hanno sconfitto per 3 set a 0 la squadra francese del Venelles nella seconda semifinale del Primo Torneo Internazionale di Volley Città di Busto Arsizio (nel primo incontro successo del Voluntari sul Mulhouse per 3-2).

Il tecnico biancorosso ha giocato con Boldini al palleggio in diagonale con Frosini, Lualdi e Howard al centro, Piva e Olaya in banda, Pelloni libero. Buona la prova delle farfalle, sostenute da un buon pubblico (500 i presenti) e a tratti già brillanti.

La UYBA ha condotto senza affanni il primo parziale, sostenuta dagli spunti di Olaya e Frosini, mentre nel secondo set le francesi hanno reagito portando ad un finale di parziale elettrizzante; le farfalle sotto 20-23 sono però state capaci di un gran recupero anche grazie agli ingressi dalla panchina: Sartori per Lualdi, Kunzler per Olaya e cambio della diagonale principale: dentro Obossa e Scola.

Nel terzo game Caprara è tornato alla formazione di inizio gara, reinserendo poi Obossa in posto 2 fino alla fine; proprio Josephine è stata una delle protagoniste della rimonta della squadra biancorossa, partita male (sotto 3-8), ma in grado di ribaltare tutto su un suo super turno al servizio. Top scorer bustocche Piva e Olaya con 10 punti a testa, migliore delle ospiti Bukovska con 11.

Domenica 8 settembre alle 16 finale per il terzo posto Venelles – Mulhouse, alle 18.30 la finalissima tra UYBA e il Voluntari. Il match decisivo sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di UYBA Volley Busto Arsizio.

Casse aperte dalle 15, ingresso 5 euro (settore unico).

Josephine Obossa: «Devo dire che abbiamo iniziato molto bene, ogni vittoria non è mai scontata. Nel primo set abbiamo dominato, nel secondo ci siamo un attimo rilassate, però siamo state brave a recuperare con il giusto atteggiamento alla fine, nel terzo abbiamo avuto qualche difficoltà ma siamo riuscite a portare a casa la partita».

Rivedi la partita qui: https://fb.watch/usl14d8K7p/

Il tabellino

UYBA Volley Busto Arsizio – Pays D’Aix Venelles 3-0 (25-13, 25-23, 25-18)

UYBA Volley Busto Arsizio: Howard 7, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Piva 10, Olaya 10, Van Avermaet, Morandi n.e., Lualdi 2, Sartori, Obossa 8, Frosini 7, Kunzler, Boldini, Scola. All. Caprara, 2° Barbolini.

Pays D’Aix Venelles: Paradizik 4, Brokking (L), Populini 6, Novoa 1, Respaut 3, Zeggagh, Koulisiani 1, Renko Ilic n.e., Kindermann n.e., Nikologianni 7, Bukovska 11, Rampelberg (L), Elouga 1. All. Schiavo, 2° Piccinini.

Spettatori: 500 circa

Note: Durata set: 20, 28, 24. Tot. 1h 12′

UYBA Volley Busto Arsizio: Battute vincenti 3, battute errate 7, muri 13, attacco 39%, ricezione 16%, errori 20.

Pays D’Aix Venelles: Battute vincenti 4, battute errate 10, muri 3, attacco 28%, ricezione 43%, errori 31.

A cura dell’Ufficio Stampa UYBA – Giorgio Ferrario