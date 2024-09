Festa d’autunno alla Palude Brabbia: natura, fotografia e musica per celebrare la stagione

Una giornata di natura, arte e musica all’Oasi della Palude Brabbia per celebrare l’autunno con attività per tutte le età

Domenica 29 settembre, a partire dalle 14, l’Oasi della Palude Brabbia si trasformerà in un luogo di festa per accogliere la Festa d’autunno, un evento ricco di attività per grandi e piccoli, con momenti dedicati alla scoperta della natura, all’arte e alla musica. L’appuntamento è alle 14 presso l’ingresso della riserva in via Carlo Porta.

Il programma della giornata inizierà con visite guidate, favole itineranti e una divertente caccia al tesoro, che coinvolgeranno i partecipanti nella scoperta dei segreti della palude. Sarà un’opportunità per avvicinarsi a questo ambiente naturale unico e conoscere meglio la biodiversità che lo caratterizza.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, si entrerà nel vivo della festa con l’inaugurazione delle foto vincitrici del concorso “Brabbia in Foto” 2024, in cui verranno svelati i cinque scatti migliori dell’edizione, scelti tra numerose proposte. Subito dopo, i volontari dell’Oasi condivideranno le loro esperienze e racconteranno il lavoro che portano avanti con passione, offrendo una testimonianza toccante che arricchirà ulteriormente l’atmosfera della giornata.

Il culmine della festa sarà l’esibizione di quattro giovanissimi violinisti che eseguiranno colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, creando un’atmosfera magica nella suggestiva cornice naturale della palude. La giornata si concluderà con un brindisi di aperitivo, che darà modo a tutti i partecipanti di celebrare l’arrivo dell’autunno.

A rendere la giornata ancora più speciale sarà la presenza di bancarelle di artigiani locali, che esporranno creazioni di cesteria, intaglio del legno, cucito creativo, apicoltura e erbe selvatiche commestibili.

Per partecipare alle attività del pomeriggio è richiesta la prenotazione tramite il sito ufficiale dell’Oasi della Palude Brabbia, mentre l’accesso alla parte finale della festa è libero, con una donazione consigliata per l’aperitivo.

Non perdete l’occasione di immergervi nella natura e di celebrare l’arrivo dell’autunno in un luogo incantevole. La Festa d’autunno alla Palude Brabbia vi aspetta.