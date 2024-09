Fiber4Planet di Elena Rizzardi: l’arte sostenibile fa tappa a Gavirate

Dal 4 al 31 ottobre 2024, lo showroom dell’azienda Glass Emotion Torsellini Vetro a Gavirate ospiterà una nuova tappa del progetto Fiber4Planet di Elena Rizzardi. Dopo il successo del lancio al Museo Marliani Cicogna di Busto Arsizio, l’artista besnatese porterà le sue opere che esplorano il tema della sostenibilità ambientale in un ambiente ipertecnologico e innovativo.

Le installazioni di Rizzardi, tra cui una grande opera dedicata al Great Green Wall africano, trasformeranno uno spazio industriale in una galleria d’arte contemporanea, fondendo materiali tessili e vetro in un’esperienza sensoriale di luci e trasparenze. Il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva, dove arte e design si incontrano.

Nel corso della mostra avranno luogo allo Showroom Glass Emotion Torsellini Vetro di Gavirate diversi eventi: una conversazione con la curatrice venerdì 18 ottobre (ore 16 – 18) e un incontro con Rosa Gallace, ambasciatrice internazionale dell’arte e della cultura sabato 19 ottobre (ore 15.30) la quale presenterà il suo libro “Nelle pieghe del tempo” in dialogo con Carla Tocchetti.

Inoltre a Varese in via San Martino della Battaglia 6B, nella corte interna dell’ex Premiato Biscottificio”, sabato 12 e domenica 13 ottobre (ore 10.30-18.30) si terrà “Meet The Artist @Premiato Biscottificio”: momenti di live art con Elena Rizzardi e presentazione della mostra di Gavirate.

La mostra, curata da Carla Tocchetti, sarà inaugurata venerdì 4 ottobre alle 18.30 e sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, con ingresso libero.