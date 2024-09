Gattino nel cofano di un’auto a Malpensa, salvato da Polizia Locale e vigili del fuoco

Spaventato ma alla fine vivo, grazie a Polizia Locale e vigili del fuoco: brutta avventura finita bene, per un gattino incastrato nel cofano motore di un’auto nel parcheggio P3 di Malpensa. L’intervento è stato effettuato dagli agenti di Polizia Locale di Ferno (competente per territorio per il Terminal 1 e dintorni nella mattina di mercoledì 4 settembre: Giuseppe Firriola, da poco entrato in servizio a Ferno, e Antonio Pella, prossimo alla pensione, l0n hanno avvistato e hanno coordinato le successive operazioni, durate un’ora, da metà mattina alle 12.30.

Il sindaco di Ferno Sarah Foti ha raccontato che il gattino, dal pelo grigio e striato, era molto spaventato, quando si sono accostati gli agenti e i vigili del fuoco da Somma Lombardo. Dopo il recupero è stato messo in un trasportino e portato al centro Cat Village di Lonate Pozzolo, in attesa di adozione.

«È bello che l’intervento abbia coinvolto un agente arrivato in servizio pochissimo poco tempo fa (il 17 agosto scorso) e un altro che a breve andrà in pensione» aggiunge Foti. «Scambio intergenerazionale in un bellissimo gesto di altruismo».