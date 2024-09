Giovani avvocati di Varese in prima linea per la prevenzione

L’Ordine degli Avvocati di Varese, in collaborazione con la sezione dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) di Varese e il Comitato Pari Opportunità, ha organizzato l’evento “AIGA VARESE, PREVENZIONE IN ROSA: PROFILI MEDICI, GIURIDICI ED ASSISTENZIALI”, che si terrà il prossimo 20 settembre, con il patrocinio dell’ASST Sette Laghi, dell’Università degli Studi dell’Insubria e del Comune di Varese ed in collaborazione con OMCeO Varese e C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno – Odv).

LA GIORNATA

Un’intera giornata all’insegna della prevenzione in rosa. «La mattinata sarà dedicata alle Colleghe ed al personale di giustizia, che avranno la possibilità di sottoporsi gratuitamente allo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario», spiegano gli avvocati varesini.

LE VISITE

Le visite, che sono rese possibili grazie all’Associazione CAOS Odv, saranno eseguite presso i locali del Tribunale di Varese, dalle ore 9 alle ore 13, dal personale medico della Breast Unit dell’ASST Sette Laghi guidata dalla Prof.ssa Francesca Rovera.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

L’evento formativo dedicato agli Avvocati e alle Avvocate si terrà nel pomeriggio presso l’Istituto Alberghiero “De Filippi” di Varese e tratterà, in ottica multidisciplinare, il tema della prevenzione e della salute della donna. L’incontro si aprirà alle 14.30, con i saluti istituzionali del vice Prefetto Aggiunto, Dott.ssa Geltrude Corsaro, del Sindaco di Varese, Avv. Davide Galimberti, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese, Avv. Carlo Battipede, del Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, Dott.ssa Giovanna Beretta, del Coordinatore AIGA Area Nord, Avv. Tito Burla, e del Presidente della Sezione AIGA di Varese, Avv. Maria Grazia Lani. Seguirà un collegamento da remoto, con la Sezione AIGA di Treviso, in ricordo della Collega Luana Antelmi.

L’evento sarà articolato in due sessioni. La prima sarà dedicata all’importanza della prevenzione al femminile, con gli interventi, moderati dal Dirigente medico I livello Ostetrico Ginecologo presso ASST Sette Laghi – S.C. Ostetricia e Ginecologia, Dott. Thomas Rossi, del Direttore dei reparti di Ostetricia e Ginecologia di Varese, di Tradate e di Cittiglio dell’ASST Sette Laghi, Prof. Fabio Ghezzi, del Responsabile Struttura semplice dipartimentale Breast Unit ASST Sette Laghi, Prof.ssa Francesca Rovera, del Dirigente Biologo specialista in genetica medica, Dr.ssa Maria Grazia Tibiletti, del Dirigente Medico universitario e specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapeuta, Dr.ssa Eugenia Trotti e del Presidente Associazione C.A.O.S. onlus – Centro Ascolto Operate al Seno, Sig.ra Adele Patrini. La seconda sessione dell’incontro sarà dedicata invece ad approfondimenti sugli aspetti giuridici ed assistenziali nella Medicina di Genere e nella Prevenzione Medica. A moderare questa parte sarà il Segretario AIGA Sez. Varese, Avv. Francesca Mazza, e vedrà gli interventi del Presidente CPO di Varese, Avv. Gloria Menegazzi, del Vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Varese, del Referente CPO dell’Ordine dei Medici di Varese Dott.ssa Teodora Gandini, della Delegata Organismo Congressuale Forense, Avv. Elisabetta Brusa e dell’ex Delegato ed ex componente del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, Avv. Luigi Bonomi. Il corso è stato accreditato dal COA di Varese e dà diritto a 3 crediti formativi in materia obbligatoria. Prevenire è meglio.