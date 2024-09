Hambù compie 10 anni: una decade di successi e un trionfo televisivo

Il 2024 segna un importante traguardo per Hambù, l’hamburgeria gourmet di via Vetera 5, nel cuore di Varese. Il ristorante, infatti, festeggia i suoi primi dieci anni.

“Una pietra miliare che ci riempie di orgoglio e gratitudine verso tutti i clienti che, anno dopo anno, hanno scelto di sedersi alle nostre tavole, assaporando i nostri hamburger e non solo, contribuendo a rendere la nostra realtà un punto di riferimento per gli amanti del nostro gourmet” spiega Cesare Mariani, il titolare.

Quest’anno oltre a celebrare una decade di passione ed impegno, Hambù ha raggiunto una meta inaspettata: la vittoria in una sfida culinaria del noto programma televisivo Il panino perfetto.

“È stata un’esperienza incredibile che ci ha messo alla prova e ci ha anche permesso di dimostrare la qualità e la creatività che da sempre caratterizzano il nostro menu”, continua Mariani.

Il panino, una creazione originale che farà parte del fuori menu primaverile, è stato realizzato con alcune delle eccellenze del nostro territorio: gli asparagi di Cantello, la toma di Osmate, per esempio.

“Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuto – conclude Mariani – dai nostri clienti affezionati al nostro straordinario team che ogni giorno lavora con dedizione e passione. Il vostro entusiasmo ci ha dato una marcia in più. Grazie di cuore, Hambù Varese, per questi 10 anni indimenticabili.”

Una festa per tutti

Hambù vi aspetta il 27 settembre per festeggiare l’importante traguardo raggiunto e vi invita a trascorrere insieme una serata speciale: oltre agli ottimi panini gourmet, non mancherà la musica con un dj-set in collaborazione con (nome dell’artista).