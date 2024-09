Il casello bruciato dopo l’incidente alla barriera di Gallarate riaprirà nella seconda metà di settembre

Aveva avuto un esito mortale lo spaventoso incidente avvenuto al casello di Gallarate, in direzione Milano, poco dopo le 8 di sabato 13 luglio.

Nell’auto andata a fuoco era rimasto un imprenditore di 54 anni. Da allora il casello è rimasto chiuso e soggetto a lavori di ripristino avviati da Autostrade.

Attualmente restano comunque fruibili 6 piste su 7 di cui una riservata al telepedaggio e una bimodale ma il cantiere avviato è in dirittura di arrivo.

Con una nota la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia precisa che “le lavorazioni proseguono in linea con il cronoprogramma stilato, la fine degli interventi – e la conseguente piena riapertura del casello – ad oggi è prevista per la seconda metà di settembre“.