Il cinema d’animazione conquista Saronno: il festival Animatica raddoppia le presenze

Con l’edizione 2024 Animatica, il festival dedicato all’animazione e ai cortometraggi da tutto il mondo, quasi raddoppia il numero di spettatori: l’appuntamento su due giorni, a Saronno alle porte di Milano, ha mostrato la vitalità del linguaggio animato nel trattare tematiche complesse e coinvolgenti.

Animatica 2024 ha offerto una selezione ricca di cortometraggi, con una varietà di stili e linguaggi che ha messo in risalto la qualità del panorama dell’animazione italiana e internazionale.



Lack, diretto dall’animatore polacco Pawel Prewencki, è stato proclamato vincitore di quest’anno.

Il cortometraggio racconta il dramma di una coppia che si confronta con la perdita di un figlio. Prewencki esplora con estrema delicatezza il dolore, l’incertezza e la distanza emotiva tra i due protagonisti, una donna e un uomo, che vivono questo evento in modi differenti ma profondamente intrecciati.

Attraverso l’uso sapiente dei contrasti tra forme e colori, Lack riesce a esprimere senza parole le reazioni intime e i gesti non previsti che emergono in una situazione così complessa. L’uomo, rappresentato come grigio e spigoloso, appare agitato e distante; la donna, morbida e colorata, è invece seduta in silenzio, trattenendo il suo dolore. Ma alla fine, le lacrime scure di lei li avvolgono entrambi, coprendo tutto lo schermo in un abbraccio visivo carico di tensione emotiva. Con grande maestria, il film conclude con una danza di avvicinamenti e allontanamenti, lasciando lo spettatore sospeso in una domanda: “Cosa fare adesso? Come rimanere nel

mondo dopo una tale perdita?”. Lack ha commosso il pubblico e dimostrato la capacità dell’animazione di trattare temi profondi e universali.

Due corti italiani al secondo e terzo posto: What is left di Bianca Costanzo, Federica Tornaghi, Gaia De Napoli e Cristina Capoano e Impossible Maladies di Stefano e Alice Tambellini.

Durante il festival, sono stati proiettati quattordici corti in concorso e, a fronte della difficoltà di selezione per la grande qualità, la giuria ha deciso di assegnare sei menzioni speciali a opere meritevoli, ampliando così la visibilità per gli autori esclusi dalla competizione ufficiale.

Tra i momenti più originali, anche la sonorizzazione con musica live di un corto d’animazione, momento conclusivo della due giorni.

Intorno alle proiezioni, l’atmosfera di un vero festival, con tanti stand e produzioni artigianali, ad animare il cortile di Casa Morandi e i dintorni.

“Un ringraziamento speciale va alla giuria della preselezione, composta da artistə, professionistə del settore e appassionatə di cinema. Inoltre, il festival ha potuto contare sul prezioso contributo di numerosi volontariə de Il Tassello, che hanno reso possibile questa edizione: tra tantə, Francesco Pirini per la realizzazione del logo e della locandina, e Anna Canavesi per il design delle magliette. Animatica non è solo un festival di proiezioni: quest’anno, i partecipanti hanno avuto la possibilità di prendere parte a due fantastici workshop organizzati da Cotolette Cartoon e About a Film, che hanno offerto un’occasione unica per scoprire i segreti dell’animazione cinematografica e cimentarsi con un set fotografico. L’organizzazione desidera ringraziare di cuore il pubblico per il grande entusiasmo e l’Amministrazione comunale, che ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto con il patrocinio oneroso. Il successo di questa edizione ci rende entusiastə per il futuro, un futuro che prevede sicuramente Animatica 2025.

“Per ulteriori informazioni, foto dell’evento di Giacomo Ravetta, e aggiornamenti sui prossimi appuntamenti al 13A, la nostra sede associativa, vi invitiamo a visitare il nostro sito e i nostri canali social“.