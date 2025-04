Augusto Airoldi presenta liste, candidati e programmi per Saronno a Villa Gianetti

Appuntamento questa sera, martedì 29 aprile alle 21 a Villa Gianetti per presentazione delle liste “Saronno Civica” e “Percorso Democratico” che sostengono la candidatura a sindaco di Saronno di Augusto Airoldi.

«Durante la serata i candidati si presenteranno ufficialmente e avranno modo di condividere le proprie idee e i progetti per Saronno più inclusiva, sostenibile e partecipata – spiegano i promotori dell’incontro – Un’occasione importante per comprendere le proposte concrete per il futuro della nostra città e la visione che guida la coalizione. L’incontro sarà anche un’occasione per confrontarsi direttamente con i cittadini, raccogliere suggerimenti e rispondere a domande e curiosità». L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza