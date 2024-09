Il Circolo di via De Cristoforis si rinnova: nuovi spazi per un centro culturale sempre più inclusivo

Il Circolo di via de Cristoforis 5 a Varese si rifà il look e punta a confermarsi come centro culturale, sempre più inclusivo e accessibile.

Sono partiti questa estate infatti i lavori di ristrutturazione dello stabile che da 100 anni è gestito dalla Cooperativa Sociale Unione Familiare di Biumo Inferiore, nota come Coopuf. Qui, oltre alle tante iniziative culturali portate avanti dalla cooperativa, trovano sede anche associazioni importanti come Filmstudio 90 APS e il Festival di cortometraggi Cortisonici. Il filone cinematografico costituisce alcune delle attività principali svolte in via De Cristoforis, con l’impegno più che trentennale di Filmstudio 90 che attira attenzione e ammirazione da tutta la Regione e non solo.

Luogo di incontro per migliaia di persone ogni anno, per il Circolo è nata l’esigenza di offrire ambienti rinnovati e accoglienti e il Consiglio di Amministrazione di Coopuf ha deciso di avviare dei lavori per migliorare l’accessibilità e l’inclusione degli spazi artistici e culturali, anche grazie alla realizzazione di un ascensore che collegherà le varie sale, da quella del cinema del Salone Macchi, fino agli spazi che ospitano concerti e spettacoli nei Magazzini TuMiTurbi.

“Si tratta – spiega il presidente della Cooperativa Luigi Vanini – di un grande intervento di riqualificazione che punta all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’accessibilità del luogo. Ogni anno i nostri spazi sono vissuti da chi promuove cultura e da chi ne usufruisce. Parliamo di migliaia di varesini e non che scelgono il circolo di via De Cristoforis per la ricca proposta culturale offerta. Questi interventi dunque renderanno i nostri spazi ancora più belli e aperti davvero a tutti”.

Il Cineclub di Filmstudio 90 riaprirà venerdì 20 settembre, dopo la pausa estiva e l’attesa per i lavori di riqualificazione. Gabriele Ciglia, presidente di Filmstudio 90 APS, dichiara “Siamo contenti che Coopuf abbia scelto di continuare a credere in questa struttura, investendo in maniera importante per offrire servizi migliori. I lavori non sono ancora terminati, per l’ascensore bisognerà aspettare ancora qualche settimana, ma gli interventi interni sono conclusi e possiamo riaprire. Come associazione, anche noi siamo in una fase di rinnovamento e trasformazione e abbiamo approfittato della chiusura di questi mesi per ripensare l’estetica dei nostri spazi e chi verrà a trovarci troverà tante belle novità, scelte con cura e intrise di cinefilia, con cambiamenti anche al Cinema Teatro Nuovo di viale dei Mille. A livello di programmazione, stiamo lavorando per portare in sala film inediti e di qualità, oltre ad aver già annunciato il prossimo ciclo di Lezioni di Cinema, con inizio sabato 5 ottobre. Questa volta il focus sarà sul cinema di Alfred Hitchcock”.

Il primo film in programmazione al cineclub per questa nuova stagione sarà “Il maestro che promise il mare” della regista spagnola Patricia Font, candidato a 5 Premi Goya. “Una storia di coraggio, dedizione e resistenza che rischiava di rimanere sepolta dalle ombre del regime franchista.” (MyMovies.it)

In programma venerdì 20 alle ore 21 (in lingua originale con sottotitoli in italiano), sabato 21 alle 18.30 e alle 21, domenica 22 alle 18.30 e alle 21 e lunedì 23 alle 21. Ingresso riservato ai soci Filmstudio 90 e Arci (maggiori informazioni sul sito www.filmstudio90.it/tesseramento/ )