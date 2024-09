Il Museo “Gianetti” di Saronno celebra il 30° anniversario con una mostra di Ugo La Pietra

Il Museo della Ceramica “G. Gianetti” di Saronno celebra il suo 30° anniversario con un evento speciale che unisce arte e tradizione. Il 5 ottobre 2024 alle 18:00 verrà inaugurata la mostra “L’oggetto significante”, dedicata alle opere del Maestro Ugo La Pietra, uno dei protagonisti del design e della ricerca artistica in Italia.

In collaborazione con la Galleria Il Chiostro Arte & Archivi, che aprirà in anteprima dalle 16:00 alle 18:00, la mostra si snoderà in due sedi, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e coinvolgente. Le opere in ceramica e i disegni di La Pietra, accompagnati da due installazioni video realizzate da Lucio La Pietra, compongono un percorso narrativo ricco di suggestioni e significati, toccando temi che spaziano dalla tradizione all’innovazione.

Il Museo della Ceramica metterà in evidenza la ricerca “Genius Loci” di La Pietra, un progetto che esplora il concetto di “tradizione rinnovata” attraverso oggetti in ceramica realizzati in località italiane come Vietri sul Mare, Polizzi Generosa, Albissola Marina, Gubbio e Umbertide. Tra le opere esposte spiccano le installazioni “Ultima cena” e “Libri aperti”, che rappresentano un punto di incontro tra arte, territorio e memoria.

Alla Galleria Il Chiostro Arte & Archivi, saranno invece protagoniste le opere su carta e le ceramiche che raccontano storie di appartenenze e tradizioni, racchiuse nella forma del “vaso”, simbolo di continuità e innovazione nella produzione artistica di La Pietra.

Le installazioni video di Lucio La Pietra completano il percorso espositivo. “Fittile”, visibile alla Galleria, è una visione digitale di oggetti in continua trasformazione, mentre “Rizòmata”, esposta al Museo, esplora il ciclo eterno di nascita e distruzione della materia.

In concomitanza con la mostra, verrà pubblicato il catalogo “L’oggetto significante” con contributi di Vittorio Fagone, Marina Affanni e Mara De Fanti, a testimonianza del valore e dell’importanza del percorso artistico di Ugo La Pietra.

La mostra sarà visitabile fino al termine dell’anno, con aperture il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00 e il sabato dalle 15:00 alle 19:00. Al mattino, le visite saranno possibili solo su appuntamento.

Questo evento segna un traguardo significativo per il Museo della Ceramica, che in questi trent’anni ha saputo affermarsi come punto di riferimento per l’arte e la cultura del territorio, sempre in dialogo con i grandi nomi dell’arte contemporanea.