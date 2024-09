Il notaio in Comune. L’amministrazione di Angera presenta il nuovo servizio gratuito

“Il comune come casa dei cittadini”: così l’amministazione angerese ha presentato un nuovo servizio attivato in comune. Ai servizi dovuti di default (anagrafe, polizia, tributi, cultura, edilizia ecc), l’amministrazione intende aggiungere sportelli che possano offrire servizi opzionali di possibile interesse. Dal 19 settembre avrà inizio un servizio di consulenza notarile gratuita per i cittadini, che ha l’obiettivo di promuovere il dialogo cittadino-istituzioni, oltre all’utilità di chiarire questioni di natura tecnica e giuridica.

«Si intende sfruttare al meglio la sala consigliare, spazio da valorizzare ulteriormente – si legge nella nota dell’ente – Sarà questo infatti il luogo in cui si forniranno i servizi aggiuntivi. Il notaio sarà presente una volta alla settimana, al giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00. Il professionista potrà dare consigli sulle modalità da seguire in caso di acquisto o vendita di immobili, mutui, donazioni, successioni e testamenti. Non stipulerà atti, ma fornirà indicazioni per affrontare al meglio eventuali difficoltà nel trattare le questioni per cui si richiede consulenza”. Al momento ha dato disponibilità al servizio gratuito la dott.ssa Cutino.

Un grazie da parte dell’Amministrazione comunale per la disponibilità a prestare questo servizio: la semplificazione non a parole, ma con fatti concreti. Soddisfatta la sindaca Marcella Androni, che riassume: “Spero che i cittadini possano apprezzare e usufruire di questo servizio che può essere molto utile. Ci auguriamo che in futuro ulteriori professionisti, anche di altri settori, possano partecipare a questo progetto che ha l’obiettivo di aiutare i cittadini a rendere più semplici le pratiche burocratiche.”