Il programma dell’1 ottobre al Baff Film Festival di Busto Arsizio

La giornata di martedì 1 ottobre al BAFF – BA Film Festival si apre all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni (Via Magenta 70).

Alle 14.00 è prevista la proiezione di 5 dei 10 cortometraggi selezionati per il Contest Visioni future rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole e accademie di cinema. Gli autori, provenienti da tutta Italia, parteciperanno a un Workshop di tre giorni il cui obiettivo è quello di supportare i giovani talenti nel loro percorso verso l’avviamento professionale, fornendo strumenti e conoscenze indispensabili per emergere nel mondo del cinema e dell’audiovisivo.

Alle 15.00 sempre a Villa Calcaterra la Masterclass con Enrico Gabrielli dal titolo: Un personale punto di vista sulla musica per immagini. Il compositore e polistrumentista, membro dei Mariposa, dei Calibro 35 e dei The Winstons, condividerà la sua esperienza professionale con le colonne sonore, raccontando come la musica per cinema e serie TV sia un’arte “artigianale”.

Alle 17.00, per la sezione Opera prima – Primi passi, in programma il film Felicità di Micaela Ramazzotti. Vincitore del Premio Spettatori – sezione Orizzonti alla Biennale di Venezia 2023, il film ha ottenuto 3 candidature e vinto un premio ai Nastri d’Argento e 2 candidature ai David di Donatello. Felicità racconta le vicissitudini di una famiglia disfunzionale, in cui i ruoli di figli e genitori si confondono per proteggere il concetto di famiglia. (Cinema Fratello Sole, via Massimo D’Azeglio 1)

Per Baff in libreria – Premio Morando alle 18.30 in Sala Monaco (Biblioteca G.B. Roggia, Via Marliani 7) incontro con Emiliano Morreale, critico cinematografico, docente universitario e “appassionato frequentatore di sale d’essai”, autore de L’ultima innocenza. Un romanzo di attrici e attori, star e comparse, registi e produttori. Realmente esistiti, ma più incredibili di qualunque fantasia.

Due le proiezioni serali.

Alle 21.00 al cinema San Giovanni Bosco (via Bergamo 12) incontro con Gipi (Gianni Pacinotti), pluripremiato autore di storie a fumetti, vignette, sigle animate e graphic novel, che presenterà il suo lungometraggio L’ultimo terrestre, dove si immagina l’ultima settimana prima dell’arrivo di una civiltà aliena sulla terra. Alla stessa ora ma al Cinema Dante di Castellanza (via Dante Alighieri 5) in programma Il paese dei jeans in agosto di Simona Bosco Ruggeri, ospite in sala insieme all’interprete Pasquale Risiti e al produttore Luca Lucini. Il film racconta come una piccola provincia, un tempo isolata, si ritrovi, grazie al circuito dei social e della socialità, fortemente connessa.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito.

Il BAFF – B.A. Film Festival – diretto da Giulio Sangiorgio, è organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e il supporto dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

www.baff.it