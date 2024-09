Il BAFF apre con l’Assemblea dei critici cinematografici italiani: in 70 da tutta Italia per discutere del futuro della professione

La prima giornata del BAFF – B.A. Film Festival ha inaugurato anche un’importante occasione di incontro tra il mondo del cinema e le istituzioni, ospitando l’Assemblea triennale del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI).

Un evento che ha richiamato a Busto Arsizio circa 70 critici cinematografici da tutta Italia, capeggiati dalla Presidente Cristiana Paternò e dal vice-presidente Pedro Armocida, per discutere lo stato della professione e rinnovare le cariche dell’associazione.

Ad aprire i lavori è stato Alessandro Munari, presidente della B.A. Film Factory, l’associazione che promuove il festival, che ha dato il benvenuto ai partecipanti: «È un onore poter ospitare tanti critici per un evento così importante. È anche un modo per far conoscere il BAFF e Busto Arsizio – ha dichiarato Munari – in un circolo virtuoso tra il festival e le istituzioni, giunto alla sua 22a edizione».

Manuela Maffioli, vice sindaco e assessore alla Cultura di Busto Arsizio, ha ribadito l’importanza di ospitare un appuntamento nazionale di tale rilievo: «È motivo di orgoglio per la nostra città e ci consente di valorizzare due aspetti fondamentali: l’importanza del nostro festival come spazio di riflessione sul cinema e il ruolo di Busto nell’affermazione della policentricità culturale».

Cristiana Paternò, presidente del SNCCI, ha espresso la sua soddisfazione per la scelta di Busto Arsizio come sede dell’assemblea: «Quando Giulio Sangiorgio ci ha proposto questa location, mi è subito sembrata un’ottima opportunità. Il SNCCI è un’associazione diffusa sul territorio, non romanocentrica. Ci piace portare il messaggio della nostra identità anche in luoghi inaspettati come qui a Busto Arsizio».