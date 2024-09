Il teatrino di Villa Gonzaga si tinge nuovamente di giallo con le sorelle Martignoni e Barbara Bellomo

La Biblioteca Comunale di Olgiate Olona continua a rivestire un ruolo centrale nella promozione della cultura per tutte le età. Con una vasta gamma di attività rivolte ad adulti e bambini, la biblioteca offre costantemente nuove opportunità di lettura e apprendimento, arricchendo il bagaglio culturale della comunità.

Proprio in questa direzione, sono stati organizzati due nuovi eventi letterari di grande rilievo, proseguendo una tradizione di incontri con autori di spicco, come quello che si è svolto lo scorso giugno con la presenza del celebre scrittore Maurizio De Giovanni, autore de “I Bastardi di Pizzofalcone”.

Il primo appuntamento della nuova stagione si terrà venerdì 27 settembre alle ore 21:00 presso il Teatrino di Villa Gonzaga, in Via Luigia Greppi 13 a Olgiate Olona, dove sarà presente Emilio Martini (alias Sorelle Martignoni), autore delle avvincenti storie del commissario Berté, che presenterà il suo nuovo libro “Aspettando Cosetta”.

Il secondo incontro è in programma per lunedì 14 ottobre, sempre alle ore 21:00 e nello stesso luogo. Questa volta sarà presente Barbara Bellomo, che racconterà il suo affascinante romanzo “La Biblioteca dei fisici scomparsi”.

La partecipazione gli appuntamenti letterari sarà gratuita, per aderire è preferibile prenotarsi al 0331.641560 o mandando una mail a biblioteca@comuneolgiateolona.it. In entrambi gli eventi l’e autrici si fermeranno per rispondere a tutte le domande e curiosità dei lettori e per firma copie e photo opportunity.

Questi eventi rappresentano un’occasione unica per avvicinarsi al mondo della lettura e della scrittura, per conoscere personalmente alcuni degli autori più importanti del panorama letterario contemporaneo. La biblioteca di Olgiate Olona invita tutti a partecipare numerosi per condividere insieme questi momenti di cultura e confronto.