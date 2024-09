Il tour del Piccolo Teatro di Milano farà tappa a Sesto Calende e a Golasecca

Il Piccolo di Milano arriva a Sesto Calende e a Golasecca. Le tappe rientrano nel progetto ‘Teatro Fuori Porta’ messo in campo dal Piccolo Teatro con il contributo della Regione Lombardia, al fine di diffondere sempre più la cultura del teatro nei territori, in particolare nelle aree solitamente non coinvolte dai circuiti teatrali più consolidati.

‘Teatro Fuori Porta’ prenderà il via il 3 ottobre per concludersi il 20 dicembre, con 60 appuntamenti in palinsesto tra recital a opera di quattro artisti di riconosciuto valore (Sonia Bergamasco, Francesco Centorame, Lino Guanciale, Isabella Ragonese), spettacoli nelle scuole , come quello del 28 ottobre all’istituto superiore Dalla Chiesa, e workshop teatralizzati.

Coinvolti i Comuni di Barlassina, Casalpusterlengo, Como, Corte Franca, Erba, Golasecca, Iseo, Lodi, Meda, Merate, Pavia, Sesto Calende, Treviglio, Voghera, attraverso l’attivazione di una rete capillare di realtà composite (municipi, istituti scolastici, biblioteche, associazioni di promozione sociale, spazi culturali) distribuita in 8 province lombarde (Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Varese).

«L’iniziativa – ha detto l’assessore Caruso – offre importanti occasioni per avvicinarsi al mondo del teatro e amplia sempre più il raggio di intervento a livello regionale. Fondamentale anche il lavoro con le scuole per coinvolgere i ragazzi e stimolare la conoscenza dell’arte teatrale, nella consapevolezza che la cultura è un antidoto al disagio giovanile».

«Interpretando, ancora una volta, la sua funzione di ‘pubblico servizio’ – ha detto il direttore Longhi – il Piccolo Teatro si fa trovare a portata di mano, ‘fuori porta’, appunto, per diventare familiare anche in luoghi dove normalmente è meno frequente incontrarlo. Il teatro come valore aggiunto nei presidi di comunità che innervano la Lombardia: non solo in spazi deputati allo spettacolo dal vivo, ma anche in biblioteche, scuole, sale consiliari, dove trovare la programmazione di alcune eccellenze del teatro italiano, ma anche una pratica del suo linguaggio».

A Sesto Calende si terrà il workshop Ad Alta voce a cura di Michele Dell’Utri e Diana Manea. Sarà lunedì 28 ottobre nella Biblioteca Comunale, Sesto Calende Ore 15:30

Sabato 14 dicembre, invece, all’Antiquarium di Golasecca ci sarà il recital di Giovani Testori con Lino Guanciale “Il Dio di Roserio”

Il programma

IO QUELLA VOLTA LÌ AVEVO 25 ANNI (Recital) di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Con Francesco Centorame.

Giovedì 3 ottobre Auditorium Comunale Giusi Spezzaferri, Merate Ore 21

Venerdì 4 ottobre Palazzo Rezzonico, Barlassina Ore 20:45

Sabato 5 ottobre Auditorium 1861 Unità D’Italia, Corte Franca Ore 20:30.

COME D’ARIA (Recital) di Ada d’Adamo, adattamento Fabrizio Arcuri. Con Isabella Ragonese.

Sabato 5 ottobre Teatro Sociale, Como Ore 20:30

Sabato 23 novembre Teatro Nuovo, Treviglio Ore 21.

LA DUSE E NOI (Recital), drammaturgia Sonia Bergamasco e Marianna Zannoni. Con Sonia Bergamasco.

Lunedì 28 ottobre Cinema Teatro Politeama, Pavia Ore 20:30

Lunedì 16 dicembre Teatro Comunale Carlo Rossi, Casalpusterlengo Ore 21.

IL DIO DI ROSERIO (Recital) di Giovanni Testori. Con Lino Guanciale.

Sabato 23 novembre Teatro Valentino Garavani, Voghera Ore 20:30

Sabato 30 novembre Cinema Teatro Excelsior, Erba Ore 21

Sabato 14 dicembre Antiquarium, Golasecca Ore 17:45.

AD ALTA VOCE (Workshop) a cura di Michele Dell’Utri e Diana Manea.

Lunedì 28 ottobre Biblioteca Comunale, Sesto Calende Ore 15:30

Lunedì 25 novembre Scuola D’arte Bergognone, Lodi Ore 10

Martedì 26 novembre Biblioteca Comunale, Corte Franca Ore 17

Mercoledì 27 novembre Biblioteca Comunale Abate Carlo Cameroni, Treviglio Ore 16

Sabato 30 novembre Biblioteca Comunale Alberto Bertoni, Barlassina Ore 10

Domenica 1 dicembre Sala Consigliare Di Villa Confalonieri, Merate Ore 16:30

Giovedì 5 dicembre Unitre, Voghera Ore 15:30

Venerdì 6 dicembre Unitre, Como Ore 16.

Martedì 10 dicembre Salone Teresiano Della Biblioteca Universitaria, Pavia Ore 16.

Venerdì 20 dicembre Biblioteca Comunale Giuseppe Pontiggia, Erba Ore 16.

A SCUOLA DI TEATRO (Lezione / Spettacolo)

La proposta consiste in quattro ‘spettacoli in aula’ che compongono una programmazione su misura, fatta di reciprocità e dialogo, di ‘scuola a teatro’ e di ‘teatro a scuola’, dove la didattica si coniuga a un intrattenimento ragionato, lo studio a quella componente relazionale fondamentale per facilitare ogni percorso di apprendimento. Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Diana Manea, Giulia Trivero portano nelle classi quattro protagonisti della tradizione teatrale, per riflettere, insieme a studenti e docenti, su alcune tematiche chiave del nostro contemporaneo.

Lunedì 28 ottobre Istituto di Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa, Sesto Calende Ore 11:30

Giovedì 31 ottobre Liceo Statale M. G. Agnesi, Merate Ore 11:15

Martedì 26 novembre Istituto di Istruzione Superiore Giacomo Antonietti, Iseo Ore 11:00

Mercoledì 27 novembre Salesiani Don Bosco, Treviglio Ore 11:30

Giovedì 28 novembre Liceo Statale Marie Curie, Meda Ore 11:05

Venerdì 29 novembre Liceo Statale Maffeo Vegio, Lodi Ore 11

Martedì 10 dicembre Istituto Superiore Taramelli – Foscolo, Pavia Ore 11

Giovedì 12 dicembre Liceo Statale Galilei, Voghera Ore 11

Venerdì 13 dicembre Liceo Classico E Scientifico Alessandro Volta, Como Ore 11:10

Giovedì 19 dicembre Liceo Statale Carlo Porta, Erba Ore 12.