Il Varese sfida il Ligorna per “la trasferta più dura dell’anno”

Non c’è tempo di gustarsi la vittoria contro l’Albenga per il Varese, chiamato in campo mercoledì 18 settembre (ore 16.00) per il terzo turno del Girone A di Serie D, primo tra i 6 infrasettimanali previsti nel corso della stagione. E la gara in programma è tutt’altro che semplice per i biancorossi, che saranno impegnati a Genova contro il Ligorna, squadra ostica guidata in attacco dall’ex Luca Miracoli, che lo scorso anno ha gonfiato la rete varesina sia all’andata sia al ritorno. Non solo la punta però: la squadra genovese è completa in tutti i reparti e tra le “bestie nere” c’è anche l’altro attaccante, Matteo Cericola, che ha fatto male a più riprese ai biancorossi, nella passata esperienza al Ligorna e anche l’anno scorso a Lavagna. “La trasferta più dura dell’anno” l’ha definita Roberto Floris dopo la vittoria contro l’Albenga.

Il Varese però si è dimostrata essere squadra di gran valore e a Genova porterà la proprie ragioni per riuscire a ottenere un risultato positivo. Mister Floris riavrà a disposizione dopo la squalifica il difensore Giusto Priola e il centrocampista Bilario Azizi dopo lo sconto della giustizia sportiva. Ci sarà anche il nuovo arrivato, Samuele Bonaccorsi, che ha firmato nel fine settimana l’accordo ed è pronto per fare il proprio esordio. Unico indisponibile, oltre a Stefano Molinari, resta quindi Paolo Ropolo che non ha ancora Toccherà all’allenatore decidere se dargli un’opportunità dal primo minuto, a gara in corso o al prossimo impegno.

«Sarà una gara difficile – ammette l’allenatore biancorosso -, il Ligorna è una squadra attrezzata per fare un campionato di vertice. È una trasferta molto insidiosa su un campo particolare. Bisogna ritrovare la concentrazione e le forze per una partita difficile. Il campo è molto piccolo, loro fanno prevalere questa cosa essendo una squadra di grande struttura e serve stare molto attenti sulle palle da ferme. Reputo l’attacco del Ligorna tra i più forti di questo campionato. Purtroppo per noi lo stop di Ropolo sarà più lungo del previsto e Bonaccorsi non ha ancora minuti nelle gambe. Rimane l’emergenza ma nei momenti di bisogno serve tirare fuori qualcosa in più, siamo il Varese e l’atteggiamento deve essere sempre positivo. Cerchiamo di dare un’identità importante, serve avere questo atteggiamento. I ragazzi stanno rispondendo bene, la condizione fisica sta migliorando e siamo sulla buona strada».

DIRETTAVN – La gara tra biancorossi e rossoblù è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.