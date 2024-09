Infrasettimanale in Serie D: Varesina per continuare a volare, Castellanzese per confermarsi

Impegnate nel girone B di Serie D, Varesina e Castellanzese scenderanno in campo nella giornata di mercoledì 18 settembre (ore 15) per disputare il primo turno infrasettimanale della stagione, valido per la terza giornata di campionato. Le Fenici ospiteranno al “Varesina Stadium” il Breno, mentre i neroverdi andranno in trasferta sul campo del Crema.

VARESINA – BRENO

(arbitro Schmid di Rovereto – assistenti: Liotta e Posteraro)

La Varesina torna in campo per cercare di dare continuità all’ottimo inizio di campionato. La squadra di mister Marco Spilli ha raccolto finora sei punti e si trova appaiata a Sant’Angelo, Ospitaletto e Desenzano in testa alla classifica, a punteggio pieno. Infatti, dopo la vittoria per 3-2 all’esordio contro la Pro Palazzolo, i rossoblù sono riusciti a dare seguito a tale successo bissando i tre punti anche nell’ostica trasferta di Milano Pero contro l’Arconatese. Inoltre, la partita di domenica ha dato ottime indicazioni soprattutto per quanto riguarda la tenuta difensiva, poiché una volta passata in vantaggio al 7′ del primo tempo, la formazione rossoblù ha dato prova di solidità, concedendo poche situazioni di pericolo alla formazione gialloblù e con un pizzico di precisione in più avrebbe potuto anche mettere a segno qualche gol in più. Dall’altra parte del campo arriva il Breno, formazione che lo scorso anno militava nel Girone C, dove ha chiuso al quattordicesimo posto. Per la formazione della provincia di Brescia è stato un inizio croce e delizia, con un successo al debutto per 2-0 contro il Fanfulla e nell’ultimo turno ha invece incassato una sconfitta nell’insidiosa trasferta contro il Sangiuliano City.

CREMA – CASTELLANZESE

(arbitro Testoni di Ciampino – assistenti: Ruocco e Tinelli)

La Castellanzese di mister Corrado Cotta scenderà in campo contro il Crema allo stadio “Voltini” della città padana. Domenica per i neroverdi è arrivata una grandissima soddisfazione, perché sono riusciti a riscattare la sconfitta all’esordio in casa dell’Ospitaletto Franciacorta. Infatti, al “Provasi” i neroverdi hanno superato di misura la Pro Sesto, impegno non dei più facili considerando la caratura dell’avversario che ha l’obiettivo di tornare quanto prima tra i professionisti. L’impegno di mercoledì si preannuncia una sfida interessante, ma non impossibile. Il Crema dal canto suo ha cominciato il campionato totalizzando due punti, a seguito dei due pareggi consecutivi: il primo all’esordio casalingo contro il Ciliverghe e quello alla seconda giornata a reti inviolate contro il Fanfulla. L’obiettivo della formazione allenata da mister Matteo Vullo è quello di ottenere una salvezza tranquilla, dopo la retrocessione della scorsa stagione, seguita poi da una riammissione in Serie D.