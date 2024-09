Il varesino Davide Serino al centro del dibattito alla mostra del cinema di Venezia con “M, il figlio del secolo”

Alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tra le presenze più discusse e rilevanti di questi giorni spicca anche il nome di un varesino: quello di Davide Serino, sceneggiatore di talento che ha firmato la sceneggiatura di “M, il figlio del secolo“, una produzione Sky che vede protagonista Luca Marinelli e che è al centro delle dibattito dopo la sua presentazione, in anteprima mondiale, alla mostra del Cinema in corso in questi giorni.

La sfida di “M, il figlio del secolo”

“M, il figlio del secolo” racconta la vita di Benito Mussolini, ispirandosi al libro omonimo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale (edito da Bompiani). La serie, prodotta da Sky, racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di colui che sarà da tutti chiamato “il Duce”, e per questo ha sollevato grande dibattito fin dalla sua annunciata realizzazione, per la complessità dei temi trattati, per la figura storica controversa al centro della narrazione e anche per il libro da cui è stata tratta. Proprio Serino, insieme a Stefano Bises, ha avuto il compito di portare in scena questa storia densa di sfide anche attuali, restituendo allo spettatore un ritratto dettagliato e complesso del periodo storico e del protagonista.

Davide Serino con Luca Marinelli

A interpretare il Duce sarà uno fra i più apprezzati attori italiani, Luca Marinelli, vincitore del David di Donatello, del Nastro d’Argento, della Coppa Volpi a Venezia e del prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino.